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Шлягеры по одной строчке: тест для музыкальных 

Стелла Шмель 1 час назад
Шлягеры по строчке: тест для музыкальных знатоков
Фото: кадр из клипа
От этих композиций было тяжело скрыться даже при желании.
Песни, строчки из которых мы использовали в нашем тесте, круглосуточно звучали буквально везде: в курортных шашлычных, на рынке, в общественном транспорте, их можно было услышать по радио и телевизору. В нашем опросе — завсегдатаи "Песни года" и постояльцы "Муз-ТВ", которые пели на дискотеках и дома в душе.
Строчки из этих песен, кажется, совершенно невозможно забыть.
Слова будто высечены в сознании, и, кажется, имеют неплохие шансы остаться там на всю жизнь. Ведь иногда текст песни был настолько навязчив, что вызывал самую настоящую ненависть. Или мы не правы, и у вас все не так? Предлагаем вам пройти наш тест и узнать, насколько глубокий след в вашей памяти оставили песни тех лет.
Слова самых разных знаменитых композиций восьмидесятых-девяностых — в нашем небольшом тесте.
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Истории , Тесты
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