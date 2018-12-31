Шлягеры по одной строчке: тест для музыкальных

От этих композиций было тяжело скрыться даже при желании.

Песни, строчки из которых мы использовали в нашем тесте, круглосуточно звучали буквально везде: в курортных шашлычных, на рынке, в общественном транспорте, их можно было услышать по радио и телевизору. В нашем опросе — завсегдатаи "Песни года" и постояльцы "Муз-ТВ", которые пели на дискотеках и дома в душе.

Строчки из этих песен, кажется, совершенно невозможно забыть.

Слова будто высечены в сознании, и, кажется, имеют неплохие шансы остаться там на всю жизнь. Ведь иногда текст песни был настолько навязчив, что вызывал самую настоящую ненависть. Или мы не правы, и у вас все не так? Предлагаем вам пройти наш тест и узнать, насколько глубокий след в вашей памяти оставили песни тех лет.

Слова самых разных знаменитых композиций восьмидесятых-девяностых — в нашем небольшом тесте.