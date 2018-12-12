Как инфляция завела нищих немцев в стриптиз-клубы

После Первой мировой Германия оказалась в экономической яме. Для содержания армии правительство набрало международных займов, а отдавать их планировали за счет богатых индустриальных территорий, которые страна получила бы в случае победы. Но победы не случилось. И в довесок к существующим долгам Германию еще и обязали выплатить 132 миллиона марок (31,4 миллиона долларов США) странам-союзникам за нанесенный ущерб.

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Власти выбрали худший из всех возможных путей выхода из кризиса. Напечатали гору марок, купили доллары и из этих денег стали выплачивать репарации. Естественно, выпуск огромного количества необеспеченных денег привел к ужасающей инфляции.

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Курс марки рухнул как подкошенный: до войны один доллар США стоил 4,2 марки, после подписания мирного договора — 48 марок. Однако это было только начало. В первой половине 1922 года курс упал до 320 марок за доллар, к концу года — до 7400 марок, а рекордная отметка составила 4,2 триллиона (!) марок за доллар.

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В дни, когда выплачивали зарплату, работники приходили с чемоданами и рюкзаками и тут же сломя голову бежали в магазины, чтобы запастись хоть какими-то продуктами до того, как курс еще больше вырастет.

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Бывали случаи, когда первую чашку кофе в кафе можно было выпить за 5 тысяч марок, а вторую — уже вдвое дороже. Или, например, человек брал билет на автобус до Берлина, чтобы купить пару ботинок, а приехав, обнаруживал, что денег едва хватает на обратную дорогу. В ресторанах даже время от времени прекращали подавать еду, поскольку, пока блюдо готовилось, его цена увеличивалась в разы.

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Банкноты все большего номинала выпускались каждую неделю. В октябре 1923 года гиперинфляция достигла пика — была напечатана купюра номиналом 100 триллионов марок. Отныне обменный курс больше не имел смысла.

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Люди стали отказываться от денег, начался обмен товарами и услугами. На улице можно было обменять обувь на колбасу, посуду — на кофе. Страну накрыла волна мелких краж. Воровали практически всё, от бензина до мыла. Само собой, бушевали панические настроения. Многие немцы принялись жить так, будто завтра уже не наступит. Многократно возрос спрос на наркотики, каждый вечер были переполнены ночные клубы и стриптиз-бары.

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В конце 1923 года в обращение запустили новую валюту — рентную марку, курс которой зафиксировали на привычной отметке в 4,2 рентной марки за доллар. Ситуация постепенно нормализовалась, но потерянные сбережения так никогда немцам и не вернули.