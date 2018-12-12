Солипсизм: существует ли реальность?

Солипсизм — это философское представление о том, что объективной реальности как таковой не существует: она есть только в вашей голове. Эта философская позиция утверждает, что в этом мире реальны только ваши чувства и мысли, а больше ничего нет.

К примеру, солипсизм утверждает, что нельзя быть уверенным в том, чего ты не видел сам лично, а также в том, что рядом стоящий человек видел тоже самое, что и вы.

Допустим вы с другом стали разглядывать брюки в магазине, и тут вы ему говорите, что они темно-синего цвета. Но ваш спутник считает иначе. Он утверждает, что они черные. Если опираться на солипсизм, вы оба будете правы, потому что в его и вашей субъективной реальностях это вещь будет такого цвета, какого вы ее видите.

Как и многие философские представления о мире, солипсизм невозможно доказать или опровергнуть. Он подразумевает сомнение в реальности и достоверности всего сущего. Именно поэтому, согласно данному философскому представлению, объективной реальности не существует.

Высказывание европейского философа Декарта "Я мыслю, следовательно, существую" — яркий пример солипсического мировосприятия.