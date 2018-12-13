Что символизирует золото на церковных куполах

Русской православной церкви не существует особого канона, который регулирует, какого именно цвета должны быть купола на храмах, поэтому в современном часто мире исходят из материальных средств, и если их мало, то купол церкви могут сделать из деревянной осиновой черепицы или из железа, покрашенного в зеленый или синий цвет.

«Греха в этом нет — говорит священник из Екатеринбурга Максим Меняйло (Храм-на-Крови), — Бог создал все эти материалы для того, чтобы человек сам решал, как ими воспользоваться». Однако до сих пор сусальное золочение храмовых куполов остается идеалом церковного строительства, так как золото в сознании человека — это символ нетленности, символ вечного Божьего Бытия.

Обычай пришел «от ромеев»

Обычай покрывать купола золотом пришел на Русь из Византии, и конечно, на первых русских христиан производил огромное впечатление самый большой православный храм Константинополя — собор Святой Софии. На устроение Святой Софии ушло три годовых дохода империи, император Юстиниан считал, что этим он превзошел царя Соломона, возведшего Храм в Иерусалиме, и хотел покрыть золотом не только купола Софии, но и стены от купола до фундамента. От этого его предостерегли константинопольские мудрые мужи, предрекшие, что в «конце времен придут в город беднейшие цари и сроют золотую Софию до основания», поэтому делать этого не надо. Посещавший Византию в XIII веке новгородский епископ Антоний описывал внутренности собора с восхищением. Он писал про золотой иконостас, про серебряный амвон и «столпия алтарныя», упоминал огромный золотой крест с жемчугом и драгоценными камнями в два человеческих роста «за святым престолом» и о золотых лампадах, «учиненных» Юстинианом.

Золото и нищета, жизнь и смерть стояли рядом

После принятия Русью православия встал вопрос о строительстве православных храмов — ни строителей, ни архитекторов не было, поэтому обновленная Русь была вынуждена приглашать к себе «ромейских» мастеров, которые и принесли с собой традицию золочения куполов. Ни в одной другой христианской конфессии такой традиции не закрепилось. Одной из первых церквей на Руси, имевшей золотой купол, стал храм XII века на Нерле в честь Покрова Богородицы, купол которого был вызолочен по приказанию Св. князя Андрeя Бoгoлюбскoго Разумеется, за сакральным смыслом покрытия купола тончайшим слоем позолоты скрывался и свой практический смысл — кровельное железо в те времена анодировать не умели, а золоченый купол мог без ремонта простоять 100 лет — золото надежно закрывало железо от коррозии и защищало от дождя святая святых — алтарь. Работа мастера-золотильщика была очень вредной, так как купола в Средние века крыли смесью золота и ртути, а затем металл нагревали, чтобы пары ртути испарились, а потом повторяли это снова — поэтому хорошие мастера долго не жили. Известно, что при золочении куполов петербургского Исаакия в XIX веке от отравления умерли 60 золотильщиков, а всего на купола был потрачен центнер золота.

Символичность золочения

Традиция золочения куполов до сих поражает умы европейцев, которые считают это бесполезной расточительностью. Но недаром волхвы, принесшие дары Божественному младенцу, кроме смирна и ладана преподнесли ему золото — металл, который никогда не меняется. Этот металл в душе православного человека неразрывно связано не с богатством, а с Богом, с вечной жизнью, с небесной славой. Он является знаком бессмертия, величия и пламенеющей в душах русских людей веры. Священник Андрей Чиженко указывает, что золотые купола в форме луковицы символизируют горящую свечу и являются молитвой православных людей к Богу. Этот архитектурный прием раскрывает сыновью любовь созданий к Создателю и является жертвой Господу. Со временем в русском православии сложилась традиция золотить купола храмов, посвященных Христу. Если на храме купола синего цвета со звездами, то храм, скорее всего, посвящен Богородице, а звезды и небесный цвет куполов напоминают о Вифлеемской звезде, возвестившей рождение Спасителя. Зеленые и серебристые купола свидетельствуют о том, что храм воздвигнут в честь Святой Троицы либо какого-нибудь святого, а черные купола говорят о том, что перед вами — монастырское строение. Однако всё это не более чем традиция. Например, храм во имя Святой Троицы, воздвигнутый в самой северной точке планеты — в Антарктиде покрыт деревом.

Нитрид титана не заменит золото