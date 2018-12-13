Самые знаменитые кошки

В то время как люди осознанно стремятся к популярности, братья наши меньшие становятся знаменитыми по воле случая. Или благодаря хозяину. Так или иначе, но на аккаунты некоторых кошек в социальных сетях подписаны миллионы людей. А клички других подолгу не сходят со страниц популярных интернет-изданий. Кто же они, самые знаменитые кошки?В современном мире слава приходит к кошкам в основном через социальные сети. Есть заслуженные «звезды» интернета — например, кошка Нала — микс сиамской и табби, на Instagram-аккаунт которой подписаны почти 4 миллиона человек. Хозяйка забрала ее из приюта около 8 лет назад. С тех пор она активно наполняла фотографиями и видео страничку, посвященную любимице, и со временем кошка становилась все популярнее. Теперь хозяйка использует известность питомца во благо: участвует в благотворительных акциях и обращает внимание общественности на проблемы содержания домашних животных.

Фото со страницы Nala Cat

Еще одна звезда Instagram — всемирно известная Grumpy Cat, настоящая кличка которой — Соус Тардар. За жизнью шестилетней кошки следят более 2 миллионов подписчиков. Она участвует в различных шоу, «общается» со знаменитостями и даже владеет собственным брендом.

Фото со страницы Grumpy Cat

Кошка Лил Баб, имеющая целый ряд генетических отклонений, давно стала популярным мемом. Ее всегда удивленное выражение мордочки и высунутый язык ежедневно наблюдают 2 миллиона пользователей Instagram. Кстати, хозяин необычного питомца часть доходов от продажи сувениров и участия в коммерческих проектах отправляет на благотворительность — организациям, которые занимаются защитой прав животных.

Фото со страницы Lil Bub

Владельцы восходящих звезд, кота Смуша и кошки Майи, каждый день доказывают общественности, что животное с особенностями развития — это чудо. И такой питомец заслуживает полноценную и счастливую жизнь в любящей семье. Глядя на их умилительные фотографии, с этим невозможно не согласиться!

Фото со страницы Smush и Maya

Захватили кошки и Youtube, конечно. Например, у скоттиш-фолда Мару из Японии есть собственный канал с более полумиллионом подписчиков. А прославился он благодаря своей харизме и страсти к коробкам любого размера.

Эрмитажные коты

Самые знаменитые кошки России живут в Эрмитаже , их так и называют — эрмитажные коты. Свою историю они ведут аж с XVIII века! Непонятно, правда, кто же все-таки завез их предков в Санкт-Петербург: некоторые специалисты считают, что это был Петр Первый, другие — что Елизавета Петровна. В 1745 году был издан «Указ о высылке котов ко двору», императрица приказала выбрать 30 лучших котов-крысоловов в Казани и доставить их в столицу. Почему из Казани? Все просто: город славился своими «охотниками». А уже при Екатерине Второй животные получили звания: они были разделены на «надворовых котов» — тех, кто защищал двор от грызунов, и «комнатных», которые стали компаньонами.

Фото со страницы День эрмитажного кота

Сегодня об эрмитажных котах снят не один фильм, написана не одна книга и даже поставлен мюзикл. А британская газета The Daily Telegraph включила животных в список достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Есть среди котов музея настоящие звезды. Например, рыжий Аристократ в феврале 2018 года выступал в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. У него была собственная партия в симфонии «Мистерии нового времени». А его коллега — белоснежный Ахилл — стал оракулом. В 2017 году он угадал результаты футбольных матчей в рамках Кубка конфедераций, а в 2018 году продолжил карьеру на Чемпионате Мира.

Герои книг и фильмов

Список был бы неполным без знаменитых персонажей фильмов и книг. Пальма первенства здесь, бесспорно, принадлежит булгаковскому коту Бегемоту из свиты Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Кстати, у этого кота был прототип — реальный кот Флюшка, который жил в семье писателя, а также кот Мурр — еще один известный герой сатирического романа немецкого писателя Эрнста Гофмана.

Нельзя не вспомнить и рыжего безымянного кота из кинокартины «Завтрак у Тиффани» 1961 года. На самом деле кот, сыгравший питомца Холли Голайтли, был к тому времени уже звездой, хотя и обладал не самым приятным характером. Кот по кличке Оранджи (или Рубарб) был неласков и даже задирист — вспоминают актеры фильма.

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Впрочем, это не помешало ему завоевать две статуэтки Пэтси — аналог Оскара в животном мире.