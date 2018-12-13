Девушка нашла собаку, которой ее лишили в детстве

Девушка по имени Николь Граймс рассказала BBC трогательную историю воссоединения со своей собакой Хлоей.

Когда Николь было десять лет, ее бабушка подарила ей щенка Хлою — помесь померанского шпица и пуделя.

"Я была еще совсем ребенком, все что я хотела — иметь собаку. Поэтому когда она у меня появилась, мы стали лучшими друзьями. Когда я первый раз увидела Хлою, на ней был розовый бант", — рассказывает Николь.

Но вскоре ее семье пришлось отдать собаку в приют. Отец Николь работал на телефоне из дома, а поскольку Хлоя была совсем маленькой, она издавала много шума.

"Отец забрал меня из школы на машине, я увидела Хлою на заднем сидении и поняла, что сейчас мы отвезем в приют".

Недавно Николь наткнулась на объявление на Facebook, в котором говорилось, что 11-летняя собака, смесь померанца с пуделем, ищет хозяина. Девушка говорит, что сначала не подумала, что это может быть та самая собака, просто очень захотела взять ее себе.

Но когда собаку представили как Хлою, Николь решила, что не может быть такого совпадения — эта собака и есть ее Хлоя из детства.

"Когда мы впервые увиделись после разлуки, Хлоя подбежала ко мне и принялась лизать лицо без остановки. Тогда я точно поняла, что это она и есть!".

Nicole Grimes

"Мой муж говорил, что мне просто хочется в это верить, но на самом деле это не может быть правдой… Поэтому мы решили проверить микрочип Хлои, который подтвердил, что это она, моя лучшая подруга из детства!", — делится радостью Николь.

Сегодня Хлое живется отлично, она радуется жизни: много гуляет и постоянно играет с маленькой дочкой Николь.