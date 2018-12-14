Загадка «Прекрасной шоколадницы» Лиотара

«Прекрасная шоколадница» — портрет аккуратно одетой красавицы, изящно держащей поднос с чашкой горячего шоколада и стаканом воды, — одна из самых известных работ Жана-Этьена Лиотара и жемчужина Галереи старых мастеров в Дрездене. Картину считали шедевром еще при жизни художника.

Образ был создан между 1743 и 1745 годом при дворе австрийской императрицы Марии Терезии. В то время швейцарский художник находился в Вене, где писал портреты правительницы и ее супруга.

3 февраля 1745 года картину приобрел у Лиотара в Венеции граф Франческо Альгаротти, который был арт-агентом двух монархов — прусского короля Фридриха II и польского короля Августа III Саксонца. Последний в феврале 1751 года писал своему другу, искусствоведу Пьеру-Жану Мариетту: «Я купил картину пастелью около трех футов высотой, написанную знаменитым Лиотаром. На ней изображена молодая немецкая горничная в профиль, несущая поднос со стаканом воды и чашкой шоколада. Картина почти лишена теней, с бледным фоном и светом, который идет из двух окон, отраженных в стакане. Она написана полутонами с незаметными переходами света и исполнена в совершенстве… и хотя это европейская картина, она может понравиться китайцам, которые, как вы знаете, являются заклятыми врагами теней. Что касается совершенства работы, то это Гольбейн в пастели».

Картина входит в коллекцию Галереи старых мастеров в Дрездене с 1855 года.

А вот кто был моделью для «Прекрасной шоколадницы», достоверно не установлено. Вероятнее всего, это одна из незамужних девушек при дворе, поразившая живописца своей красотой. В те дни было принято призывать ко двору юных прелестниц из семей «низшего» дворянства и делать их компаньонками для дам из «высшего» дворянства.

Очень часто утверждается, что Лиотару позировала Анна (Аннель или Наннель) Бальтауф — дочь обедневшего кавалера Мельхиора Бальтауфа, которую, возможно, пригласили ко двору в качестве такой наперсницы. Молодой князь фон Дитрихштейн якобы был поражен ее красотой, влюбился и женился — приведя в смятение весь высший свет.

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Эту легенду поддерживала американская шоколадная компания Walter Baker & Company, которая использовала «Прекрасную шоколадницу» Лиотара в качестве своего логотипа с 1883 года. В небольшом буклете с рецептами 1913 года было написано: «Неясно, было ли обязанностью Анны подавать шоколад или же она была светской красавицей, которая позировала в таком костюме. Но, как бы то ни было, своей красотой она так поразила князя Дитрихштейна, что он женился на ней. Этот брак породил множество разговоров в австрийском обществе. Кастовые предрассудки в Вене всегда были очень сильны, а дочь простого дворянина не считалась подходящей партией для придворного…»

Более романтическая версия этой истории гласит, что молодой Дитрихштейн пришел в венское кафе, чтобы попробовать новомодный напиток — горячий шоколад. Там он и встретил Анну Бальтауф, которая обслуживала посетителей. Он мгновенно влюбился в девушку и следующие несколько недель приходил в заведение практически ежедневно. В конце концов он женился на своей пассии, несмотря на сопротивление высшего дворянства. В качестве свадебного подарка он заказал Лиотару портрет невесты в той одежде, в которой встретил ее впервые.

Несмотря на то что начало истории «Прекрасной шоколадницы» больше похоже на сказку, ее продолжение хорошо задокументировано.

В 1881 году Генри Пирс — президент Walter Baker, ведущей компании США по производству какао и шоколада, — приехал в Европу, чтобы познакомиться с методами производства какао. В дрезденской Королевской галерее он увидел картину Лиотара. Его впечатлил и сам портрет, и его романтическая история — и с тех пор «Прекрасная шоколадница» стала одной из первых зарегистрированных торговых марок в экономической истории. С 1880-х образ Анны Бальтауф был запечатлен и растиражирован на миллионах банок какао и рекламных буклетов.

Примерно в 1900 году «Прекрасная шоколадница» вдохновила художника Яна Мюссе (вероятнее всего, это был он) на создание образа «медсестры» для торговой марки Droste. В описании было сказано, что «иллюстрация указывает на полезный эффект шоколадного молока и неразрывно связана с названием Droste».

Во время Второй мировой войны немцы перевезли оригинальную картину в крепость Кёнигштайн. Хрупкому произведению удалось перенести холод и сырость. Пастель вернулась в Дрезден после того, как нацисты отступили под натиском советских войск.