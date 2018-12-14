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Факты, открывающие глаза на мир 

Рамблер 2 часа назад
Вам кажется, что вы знаете о мире всё? Тогда приготовьтесь удивляться, потому что эти факты откроют вам много нового.
1. Коты могут издавать мурлыканье, похожее на плач. Это они делают, когда хотят есть, чтобы манипулировать хозяином.
2. Чтобы высосать из человека смертельную дозу крови, нужно примерно 1 000 000 комаров.
3. Тающие ледники шипят. Такой звук возникает потому, что пузырьки воздуха, содержащиеся в толще льда, лопаются.
4. Рычать могут только львы, тигры, гепарды и ягуары. Другие кошачьи рычать не умеют.
5. В шахматах может быть комбинаций больше, чем атомов во Вселенной.
6. Бабочки-монархи — каннибалы.
7. В «Маппет-шоу» все куклы надевались только на левую руку. Правой кукольники контролировали рту персонажей.
8. Леопардовые лягушки проталкивают еду в горло глазами.
9. Журнал «Форбс» пришёл к выводу, что самый богатый в мире вымышленный персонаж — Скрудж Макдак. В 2013 году его состояние оценили в 65,4 миллиарда долларов.
10. Самая большая популяция диких верблюдов — в Австралии.
Смотрите видео и узнайте ещё 40 фактов, которые вы не знали.
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