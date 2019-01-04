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Судьба одной из самых знаменитых фотографий XX века 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Steve McCurry
В 1985 году журнал National Geografic опубликовал на обложке одного из своих выпусков фотографию, которая моментально разлетелась по миру. Обложка, к слову, была в последствие вписана Топ-10 лучших за 40 лет существования журнала к тому моменту.
Откуда взялась знаменитая девушка с поразительными зелеными глазами, которые не видел теперь уже только ленивый? Кадр был сделан американским фотожурналистом Стивом Маккари в Пакистане. Фотограф назвал снимок "Афганская девушка", однако позже все стали называть эту работу так: "Афганская Мона Лиза". Портрет стал известен во всем мире, он был растиражирован всеми возможными способами.
Позднее, Маккари не раз еще пытался найти девушку, посещая ее страну, однако все попытки были безуспешными. Эта миссия сложилась лишь годы спустя, когда в 2002 году в National Geographic специально собрали и отправили экспедицию в Афганистан, целью которой стояло найти ту самую девушку, поразившую своим взглядом миллионы людей.
Несколько дней поисков увенчались успехом, девушка на снимке — Шарбат Гула. Она крайне удивилась, узнав, какую популярность обрела ее внешность. Девушка тогда попросила о помощи — достать для ее дочери швейную машинку, что и было сделано. Спустя какое-то время президент республики подарил ей и ее семье квартиру, пообещав так же помочь с образованием детей Шарбат.
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Истории , National Geographic
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