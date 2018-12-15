Что такое «эффект дверного проема»?

Наверняка многие попадали в такую ситуацию: вы уверенно заходите в другую комнату с конкретной целью, но неожиданно забываете, зачем сюда пришли, едва переступив порог.

Когнитивные психологи настолько заинтересовались этим феноменом, что, изучив его, даже дали ему название "эффект дверного проема".

На самом деле, забывание происходит не только тогда, когда вы проходите в дверной проем. Вы собираетесь задать вопрос оратору, но не хотите его перебивать, поэтому держите в уме то, что хотите спросить. Однако, когда до вас доходит очередь, вы никак не можете вспомнить интересующий вопрос. Вы открываете холодильник или шкаф с одеждой, а потом стоите и смотрите несколько минут не в силах вспомнить, что вы хотели оттуда достать. Знакомо? Все это — разные проявления "эффекта дверного проема".

Психологи считают, что это работа памяти, которая периодически дает сбой. Дело в том, что наше восприятие одновременно учитывает разные уровни происходящего вокруг, а внимание постоянно переключается между ними.

Хороший пример разных уровней восприятия — водитель-новичок, который в первое время сосредоточен только на педалях, рычаге переключения передач и руле. Он сконцентрирован исключительно на этих действиях и не думает, например, об окрестностях, пассажирах, которых он везет, и конечной цели поездки. Однако когда навык автоматизирован, водитель, наконец, может расслабиться и спокойно воспринимать информацию на разных уровнях внимания: смотреть по сторонам, поддерживать беседу с соседом и размышлять о целях поездки.

"Эффект дверного проема" возникает, как раз когда внимание переключается между разными уровнями восприятия.

Например, вы встаете и идете в комнату, чтобы найти там ключи от машины. По дороге внимание автоматически переключается на то, как дойти до комнаты и где именно в ней могут быть ключи. Дальше ваше внимание может "зацепиться" за что-то еще: на полу валяется иголка — нужно поднять, в ванной горит свет — нужно погасить, в коридоре шумят соседи — посмотреть в глазок. Эти переключения внимания вы вряд ли замечаете, но чем чаще они происходят по дороге в комнату, тем больше вероятности, что вы забудете, зачем пришли.

Сам термин "эффект дверного проема" появился после исследований, проведенных американским психологом Габриэлем Радванским и его коллегами в 2011 году. Исследователи построили виртуальную модель дома, в котором испытуемым предстояло перемещаться между комнатами и выполнять различные задания на запоминание. В результате психологи обнаружили, что человек гораздо чаще забывает информацию, если проходит через дверной проем. Важно, что испытуемые могли проходить то же расстояние, но без дверных проемов, и в таком случае "эффект дверного проема" не срабатывал — информация оставалась в памяти.

Когда память создает "новую главу" (как в случае с переключением на другой уровень восприятия), вспомнить предыдущий эпизод становится сложнее.