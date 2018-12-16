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Какая гусеница может убить человека 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Человеку достаточно лишь слегка прикоснуться к этой гусенице, чтобы получить смертельную дозу яда. В иголках этой гусеницы содержится один из самых сильных в природе токсинов.
Ночная бабочка лономия, похожая на сухой листочек, обитает в Бразилии.
wikipedia.org
Бабочка, ее яйца и куколки для человека не представляют угрозы, в отличие от гусеницы. Ее темно-коричневое туловище покрыто разветвленными зелеными иголочками, благодаря которым она маскируется под мох или кору дерева.
Заметить сразу такую гусеницу очень сложно, а вот последствия встречи могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. Например, смертельная доза яда гремучей змеи в тысячу раз больше, чем у этой гусеницы. Это значит, что счет идет на минуты. Этот яд обладает мощными антикоагулянтными свойствами, он быстро нарушает свертываемость крови.
В зависимости от количества яда симптомы могут развиваться в течение 1-12 часов. На месте, куда попал яд, появляется большой синяк, человек чувствует жжение, боль, слабость и тошноту. Затем начинаются обширные внутренние кровотечения, нарушается работа почек и происходит кровоизлияние в мозг. В результате человек умирает.
В группе риска находятся южноамериканские фермеры, поскольку в последнее время гусеницы появляются и на фруктовых деревьях, а также туристы, которые могут взять в руки симпатичную гусеницу, не зная о ее смертельной опасности.
Бразильские медики разработали антидот, спасающий от яда лономии, поэтому важно доставить пострадавшего в больницу максимально быстро.
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