Какая гусеница может убить человека

Человеку достаточно лишь слегка прикоснуться к этой гусенице, чтобы получить смертельную дозу яда. В иголках этой гусеницы содержится один из самых сильных в природе токсинов.

Ночная бабочка лономия, похожая на сухой листочек, обитает в Бразилии.

wikipedia.org

Бабочка, ее яйца и куколки для человека не представляют угрозы, в отличие от гусеницы. Ее темно-коричневое туловище покрыто разветвленными зелеными иголочками, благодаря которым она маскируется под мох или кору дерева.

Заметить сразу такую гусеницу очень сложно, а вот последствия встречи могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. Например, смертельная доза яда гремучей змеи в тысячу раз больше, чем у этой гусеницы. Это значит, что счет идет на минуты. Этот яд обладает мощными антикоагулянтными свойствами, он быстро нарушает свертываемость крови.

В зависимости от количества яда симптомы могут развиваться в течение 1-12 часов. На месте, куда попал яд, появляется большой синяк, человек чувствует жжение, боль, слабость и тошноту. Затем начинаются обширные внутренние кровотечения, нарушается работа почек и происходит кровоизлияние в мозг. В результате человек умирает.

В группе риска находятся южноамериканские фермеры, поскольку в последнее время гусеницы появляются и на фруктовых деревьях, а также туристы, которые могут взять в руки симпатичную гусеницу, не зная о ее смертельной опасности.

Бразильские медики разработали антидот, спасающий от яда лономии, поэтому важно доставить пострадавшего в больницу максимально быстро.