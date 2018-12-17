Самые удивительные факты о русских богатырях

Кто у нас не знает о древнерусских богатырях? Тем удивительнее некоторые открывающиеся факты про них.

Богатыри не знали, что они — богатыри

В былинных сюжетах богатыри действуют во времена князя Владимира Красное Солнышко плюс-минус сотня лет. То есть, в эпоху Киевской Руси. Но в то время не было такого слова — «богатырь».

Русские богатыри впервые упоминаются только в конце XVI века в латинском сочинении польского историка Станислава Сарницкого. Русские летописи знают богатырей применительно к событиям первой половины XIII века. Ими в Ипатьевской летописи названы… главные военачальники Чингисхана — Субудай и Джебе!

Поэтому большинство филологов считает слово «богатырь» тюркским, производным от «багатур», «батыр» — герой, могучий воин. И оно не имеет никакого отношения к славянскому слову «богатый». Некоторые, правда, возводят его к персидскому слову «бахадур», имеющему то же значении, что и упомянутое тюркское слово. Тут, видимо, вопрос о приоритете — где оно появилось раньше. Но слово это точно не славянское.

Прежде заимствования слова «богатырь», русские эпические герои могли называться «витязями». Это слово тоже, очевидно, не славянское, а скорее всего — искажённое «викинг», то есть скандинавский «богатырь».

Если когда-то и было славянское обозначение таких персонажей, то, вероятнее всего, оно было однокоренным с женской ипостасью богатыря — поленицей, от слова «поле», потому что промышляли они над степняками «в поле».

Илья Муромец похоронен в Киево-Печерской лавре

Почти все историки признают историчность Ильи Муромца. При этом кандидатов на роль прототипа Ильи Муромца больше, чем у других богатырей. Не исключено, что они все соединились в одном и создали такой вот собирательный образ. Единственный претендент на роль Ильи Муромца при жизни, чьи останки сохранились до наших дней, это преподобный Илия, инок Киево-Печерской лавры. По традиции, считается, что он был родом из села Карачарово под Муромом и носил смешное прозвище Чоботок (башмачок). Умер он в 1188 году. В конце XVI века ещё сохранялись остатки его гробницы. В настоящее время мощи преподобного Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах. Канонизирован он в 1643 году.

В 1988 году было проведено научное обследование мощей преподобного. Если их результаты не были подгонкой под желаемый ответ, то было установлено, что покойный обладал могучей мускулатурой, умер от ранения в области сердца в возрасте не больше 55 лет, а главное — долгое время страдал параличом конечностей. Последнее соответствовало былинному сюжету, где говорится о том, что Илья Муромец 33 года лежал на печи и чудесно излечился благодаря молитвам странников (калик перехожих).

Илья Муромец был родом из-под Чернигова

Самое первое упоминание об Илье, древнем защитнике Русской земли, встречается в 1574 году в письме оршинского старосты к воеводе трокскому. Там он назван Илья Моровлянин. В письме немецкого рыцаря Эриха Лассоты (1594 г.), видевшего могилу Ильи Муромца в Печерской лавре, он тоже назван Morowlin. Моровск (или Моравск) известен по письменным источникам с XII века, а городище на его месте существовало на несколько веков раньше. То ли Илья Муромец действительно был родом из Моровска на реке Десне под Черниговом, а его приурочение к Мурому возникло из-за большей известности Мурома, по сравнению с Моровском, в позднейшее время. То ли, наоборот, в XVI веке на Украине Муром был известен хуже, чем Моровск, поэтому Муромца «приписали» к ближайшему городу. Однако в пользу первого предположения свидетельствует факт, что название Карачарово, скорее всего, татарское, то есть возникло не ранее XIII века.

Илья Муромец — царь-самозванец XVII века, народный вождь

Причиной, почему Илья Моровленин превратился в Илью Муромца, могло послужить реальное историческое лицо. В войске Лжедмитрия II в начале XVII века был предводитель, называвший себя царевичем Петром — мнимым сыном царя Фёдора Ивановича. Казакам, составлявшим большую часть его войска, он был известен как Илейко Муромец. О нём, как и об Иване Болотникове и других «мятежниках» Смутного времени, потом долго жалел народ, вспоминая, как они отменяли крепостное право и разрешали крестьянам и холопам грабить имения своих господ.

Эротические сюжеты былин

По мнению большинства фольклористов, былины пронизаны эротическим подтекстом. Тот же Илья Муромец наплодил в разных землях немало детей. Причём не всегда брал женщин с их согласия. В одной из былин дочь Ильи Муромца, богатырша (поленица), желает отомстить своему отцу за бесчестье матери. Илья сражается с нею, не зная, кто она, и в схватке дочь гибнет от руки отца. Лишь перед самой её смертью Илья узнаёт горькую правду… Вообще, былины по жанру это совсем не обязательно сказочки со счастливым концом. Поленицы — женщины богатырского склада — частый персонаж былин. Это и жёны богатырей, причём, чтобы овладеть оными, богатыри сначала сражаются с ними.

Один из богатырей — Хотен Блудович — красноречиво заявляет о себе уже самим именем. На первый взгляд, в единственной былине про него нет ничего порнографического. Он «всего лишь» убивает всех братьев своей будущей супруги, прежде чем жениться на ней. Однако, как показывает историк из Ярославля Андрей Васильченко , все элементы былины пронизаны символизмом, указывающим на сексуальное насилие со стороны богатыря.

Ненормативная лексика былин

Самый первый сборник былин, изданный в 1804 году, подвергся коренной цензурной обработке из-за их своеобразной лексики и содержания. Собственно, непонимание сюжета некоторых былин, подобно былине о Хотене Блудовиче, происходит именно из-за того, что исследователи вынуждены анализировать не само сказание, а его подцензурный опубликованный текст. Здесь сразу возникает аналогия со сборником русских народных сказок, собранных знаменитым фольклористом Александром Афанасьевым . Первое их полное издание вышло в Женеве в 1872 году на французском языке. На русском же языке полного собрания русских народных сказок пока нет — такой вот парадокс.

Сомнения в подлинности былин

Термин «былины» впервые ввёл в 1839 году фольклорист Иван Сахаров , ещё при жизни уличённый в фальсификации большинства опубликованных им «народных» песен и легенд.

Самое первое издание сказаний, среди которых имелись и былины, появилось в 1804 году со ссылкой на записи некоего Кирши Данилова, умершего в 1776 году. Он якобы собрал эти былины в Сибири. Однако никто из последующих исследователей не смог записать былин в Сибири. Их изыскания велись в основном в Карелии и Поморье.

Историки не могут объяснить, каким образом героические сказания о временах Киевской Руси полностью исчезли на тех территориях, с которыми они были связаны, а сохранились лишь на дальнем Севере. Никаких фактов, свидетельствующих о больших переселениях из Поднепровья в Поонежье и Подвинье, не существует. Непонятно также, почему вскоре после их записи этнографами в XIX веке, былины были напрочь забыты и на Севере.