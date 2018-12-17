Самые удивительные факты о русских богатырях 

Кто у нас не знает о древнерусских богатырях? Тем удивительнее некоторые открывающиеся факты про них.
Богатыри не знали, что они — богатыри
В былинных сюжетах богатыри действуют во времена князя Владимира Красное Солнышко плюс-минус сотня лет. То есть, в эпоху Киевской Руси. Но в то время не было такого слова — «богатырь».
Русские богатыри впервые упоминаются только в конце XVI века в латинском сочинении польского историка Станислава Сарницкого. Русские летописи знают богатырей применительно к событиям первой половины XIII века. Ими в Ипатьевской летописи названы… главные военачальники Чингисхана — Субудай и Джебе!
Поэтому большинство филологов считает слово «богатырь» тюркским, производным от «багатур», «батыр» — герой, могучий воин. И оно не имеет никакого отношения к славянскому слову «богатый». Некоторые, правда, возводят его к персидскому слову «бахадур», имеющему то же значении, что и упомянутое тюркское слово. Тут, видимо, вопрос о приоритете — где оно появилось раньше. Но слово это точно не славянское.
Прежде заимствования слова «богатырь», русские эпические герои могли называться «витязями». Это слово тоже, очевидно, не славянское, а скорее всего — искажённое «викинг», то есть скандинавский «богатырь».
Если когда-то и было славянское обозначение таких персонажей, то, вероятнее всего, оно было однокоренным с женской ипостасью богатыря — поленицей, от слова «поле», потому что промышляли они над степняками «в поле».
Илья Муромец похоронен в Киево-Печерской лавре
Почти все историки признают историчность Ильи Муромца. При этом кандидатов на роль прототипа Ильи Муромца больше, чем у других богатырей. Не исключено, что они все соединились в одном и создали такой вот собирательный образ. Единственный претендент на роль Ильи Муромца при жизни, чьи останки сохранились до наших дней, это преподобный Илия, инок Киево-Печерской лавры. По традиции, считается, что он был родом из села Карачарово под Муромом и носил смешное прозвище Чоботок (башмачок). Умер он в 1188 году. В конце XVI века ещё сохранялись остатки его гробницы. В настоящее время мощи преподобного Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах. Канонизирован он в 1643 году.
В 1988 году было проведено научное обследование мощей преподобного. Если их результаты не были подгонкой под желаемый ответ, то было установлено, что покойный обладал могучей мускулатурой, умер от ранения в области сердца в возрасте не больше 55 лет, а главное — долгое время страдал параличом конечностей. Последнее соответствовало былинному сюжету, где говорится о том, что Илья Муромец 33 года лежал на печи и чудесно излечился благодаря молитвам странников (калик перехожих).
Илья Муромец был родом из-под Чернигова
Самое первое упоминание об Илье, древнем защитнике Русской земли, встречается в 1574 году в письме оршинского старосты к воеводе трокскому. Там он назван Илья Моровлянин. В письме немецкого рыцаря Эриха Лассоты (1594 г.), видевшего могилу Ильи Муромца в Печерской лавре, он тоже назван Morowlin. Моровск (или Моравск) известен по письменным источникам с XII века, а городище на его месте существовало на несколько веков раньше. То ли Илья Муромец действительно был родом из Моровска на реке Десне под Черниговом, а его приурочение к Мурому возникло из-за большей известности Мурома, по сравнению с Моровском, в позднейшее время. То ли, наоборот, в XVI веке на Украине Муром был известен хуже, чем Моровск, поэтому Муромца «приписали» к ближайшему городу. Однако в пользу первого предположения свидетельствует факт, что название Карачарово, скорее всего, татарское, то есть возникло не ранее XIII века.
Илья Муромец — царь-самозванец XVII века, народный вождь
Причиной, почему Илья Моровленин превратился в Илью Муромца, могло послужить реальное историческое лицо. В войске Лжедмитрия II в начале XVII века был предводитель, называвший себя царевичем Петром — мнимым сыном царя Фёдора Ивановича. Казакам, составлявшим большую часть его войска, он был известен как Илейко Муромец. О нём, как и об Иване Болотникове и других «мятежниках» Смутного времени, потом долго жалел народ, вспоминая, как они отменяли крепостное право и разрешали крестьянам и холопам грабить имения своих господ.
Эротические сюжеты былин
По мнению большинства фольклористов, былины пронизаны эротическим подтекстом. Тот же Илья Муромец наплодил в разных землях немало детей. Причём не всегда брал женщин с их согласия. В одной из былин дочь Ильи Муромца, богатырша (поленица), желает отомстить своему отцу за бесчестье матери. Илья сражается с нею, не зная, кто она, и в схватке дочь гибнет от руки отца. Лишь перед самой её смертью Илья узнаёт горькую правду… Вообще, былины по жанру это совсем не обязательно сказочки со счастливым концом. Поленицы — женщины богатырского склада — частый персонаж былин. Это и жёны богатырей, причём, чтобы овладеть оными, богатыри сначала сражаются с ними.
Один из богатырей — Хотен Блудович — красноречиво заявляет о себе уже самим именем. На первый взгляд, в единственной былине про него нет ничего порнографического. Он «всего лишь» убивает всех братьев своей будущей супруги, прежде чем жениться на ней. Однако, как показывает историк из Ярославля Андрей Васильченко, все элементы былины пронизаны символизмом, указывающим на сексуальное насилие со стороны богатыря.
Ненормативная лексика былин
Самый первый сборник былин, изданный в 1804 году, подвергся коренной цензурной обработке из-за их своеобразной лексики и содержания. Собственно, непонимание сюжета некоторых былин, подобно былине о Хотене Блудовиче, происходит именно из-за того, что исследователи вынуждены анализировать не само сказание, а его подцензурный опубликованный текст. Здесь сразу возникает аналогия со сборником русских народных сказок, собранных знаменитым фольклористом Александром Афанасьевым. Первое их полное издание вышло в Женеве в 1872 году на французском языке. На русском же языке полного собрания русских народных сказок пока нет — такой вот парадокс.
Сомнения в подлинности былин
Термин «былины» впервые ввёл в 1839 году фольклорист Иван Сахаров, ещё при жизни уличённый в фальсификации большинства опубликованных им «народных» песен и легенд.
Самое первое издание сказаний, среди которых имелись и былины, появилось в 1804 году со ссылкой на записи некоего Кирши Данилова, умершего в 1776 году. Он якобы собрал эти былины в Сибири. Однако никто из последующих исследователей не смог записать былин в Сибири. Их изыскания велись в основном в Карелии и Поморье.
Историки не могут объяснить, каким образом героические сказания о временах Киевской Руси полностью исчезли на тех территориях, с которыми они были связаны, а сохранились лишь на дальнем Севере. Никаких фактов, свидетельствующих о больших переселениях из Поднепровья в Поонежье и Подвинье, не существует. Непонятно также, почему вскоре после их записи этнографами в XIX веке, былины были напрочь забыты и на Севере.