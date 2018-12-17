5 фактов о японских гейшах

Загадочные, красивые женщины в шелковых кимоно и с удивительной прической — японские гейши не перестают удивлять мир своей экзотичностью. Вот несколько интересных фактов о гейшах.

Гейша — не куртизанка

Несмотря на распространенное мнение, гейши — не дорогие проститутки. Профессия гейш возникла недавно — в семнадцатом веке. Подмена понятий произошла после Второй мировой войны, когда Япония была наводнена американскими солдатами. Для того, чтобы пережить голод и лишения, предприимчивые японки надевали кимоно и представлялись гейшами — и таким образом зарабатывали себе на жизнь. На самом деле девушек-гейш не учили эротическому искусству.

Обучение гейши

Девочка попадала в дом гейш в возрасте семи лет. Проходило много лет, прежде чем девочку начинали обучать — танцам, музыке, икебане, живописи и прочим умениям, которые могут развлечь клиента. Гейши также должны разбираться в политике и уметь поддержать беседу. До того, как стать гейшей, девочки находились в доме как прислуга — помогали старшим гейшам, а также убирали и готовили.

Макияж и прическа гейш

Со стороны кажется, что в макияже нет ничего сложного — выбелил кожу, подвел глаза, накрасил губы — гейша готова. Но это не так. В реальности это очень сложный грим, который призван убрать все недостатки лица.

Сначала девушка наносит белый тон, затем розовый — чтобы замаскировать недостатки. Сверху наносятся белила. Прическа — отдельный момент. Она делается всего 3-5 раз в месяц. Чтобы ее не испортить, девушке приходиться спать на специальных подголовниках.

Нон-стоп работа

У гейши не бывает выходных — после начала выхода в свет, девушка должна вернуть долг за свое содержание и обучение. Конечно, они старались выплатить его как можно быстрее — и старались работать как можно больше. Их зарплата напрямую зависела от стараний — сколько вечеринок и банкетов гейша может посетить за один день?

Гейши сегодня

Профессия гейш сохранились до наших дней. В современной Японии их наберется не больше 1000 — и попасть на прием с их участием очень сложно, дорого, а иностранцу вообще почти невозможно. Мастерицы получают от 5 000 до 10 000 долларов в месяц. Они тяжело работают каждый день, посещая по несколько банкетов за вечер.