Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как появились советские сказки 

Рамблер 6 часов назад
В 1954 году в СССР вышла книга Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Занятные истории о коротышках пришлись юным читателям по вкусу, так что Николай Носов спустя четыре года выпустил продолжение «Незнайка в Солнечном городе», а в 1965 году вышла и третья часть «Незнайка на Луне». Книги Носова и по сей день есть в каждом доме, где растут малыши, а мультфильмы про Незнайку и его друзей неизменно входят в число самых любимых. Но идея написать роман о крошечных человеках новой не была. Сам Николай Носов признавался, что позаимствовал её из книг русской писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток», а она была основана на комиксах канадского поэта, писателя и иллюстратора Палмера Кокса, создавшего мир малышей. Кстати, у Хвольсон же Носов взял и имя главного героя, Незнайки, хотя у неё он был малозначительным персонажем.
Похожая история произошла и с другим сказочным персонажем, которого любит уже несколько поколений отечественных читателей и зрителей. Повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» увидела свет в 1938 году, а фильм, вышедший в 1955, лишь укрепил славу волшебника, который из Древнего Востока перенесся в советскую действительность. На создание книги Лагина вдохновила рассказанная британским писателем-юмористом Томасом Энсти история об архитекторе, выловившем в реке медный кувшин, в котором оказался джинн. В благодарность за это джинн начал исполнять все желания спасителя. Лазарь Лагин скорректировал сюжет, заменив архитектора на пионера, а его невесту на друга. Правда, финал у книг совсем разные: Энсти вернул джинна в кувшин, а Лагин превратил Хоттабыча в советского гражданина.
Какой персонаж стал прототипом Волшебника Изумрудного города? Кем был до изначально Буратино? Как появился Доктор Айболит? Об этом рассказывает ролик.
Комментарии
Истории , Видео , Лазарь Лагин , Николай Носов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Тихом океане сломалась система сбора мусора8
Была ли любимая артистка Гитлера советской шпионкой2
15 случаев, когда креатива оказалось слишком много
7 картин, которые считаются проклятыми
Как Геродот описывал земли нынешней России1
Видео
08:22
Как появились советские сказки
Истории
10:14
Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы
Истории
10:42
Как тратят деньги миллионеры
Люди
10:14
Где находится центр Вселенной
Безумный мир
12:28
Скандальные свадьбы современных принцев
Люди
04:33
Причудливые дома, поражающие воображение
Места
01:57
Мальчик, который хлопает в ладоши быстрее всех
Безумный мир
Прообразы популярных литературных персонажей
Истории
08:55
Самые страшные доисторические морские чудовища
Безумный мир
03:04
Самые странные куклы Барби
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение