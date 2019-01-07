Как появились советские сказки

В 1954 году в СССР вышла книга Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Занятные истории о коротышках пришлись юным читателям по вкусу, так что Николай Носов спустя четыре года выпустил продолжение «Незнайка в Солнечном городе», а в 1965 году вышла и третья часть «Незнайка на Луне». Книги Носова и по сей день есть в каждом доме, где растут малыши, а мультфильмы про Незнайку и его друзей неизменно входят в число самых любимых. Но идея написать роман о крошечных человеках новой не была. Сам Николай Носов признавался, что позаимствовал её из книг русской писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток», а она была основана на комиксах канадского поэта, писателя и иллюстратора Палмера Кокса, создавшего мир малышей. Кстати, у Хвольсон же Носов взял и имя главного героя, Незнайки, хотя у неё он был малозначительным персонажем.

Похожая история произошла и с другим сказочным персонажем, которого любит уже несколько поколений отечественных читателей и зрителей. Повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» увидела свет в 1938 году, а фильм, вышедший в 1955, лишь укрепил славу волшебника, который из Древнего Востока перенесся в советскую действительность. На создание книги Лагина вдохновила рассказанная британским писателем-юмористом Томасом Энсти история об архитекторе, выловившем в реке медный кувшин, в котором оказался джинн. В благодарность за это джинн начал исполнять все желания спасителя. Лазарь Лагин скорректировал сюжет, заменив архитектора на пионера, а его невесту на друга. Правда, финал у книг совсем разные: Энсти вернул джинна в кувшин, а Лагин превратил Хоттабыча в советского гражданина.

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