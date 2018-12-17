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Факты, которые наука не объясняет 

Рамблер 3 часа назад
В американском штате Техас находится парк «Долина динозавров», где везде присутствуют следы динозавров. Однако главная сенсация состоит не в этом. В 1946 году здесь случилось событие, которое озадачивает до сих пор.
Мужчина, живший в этой районе, в 1946 году проводил любительские археологические раскопки. Как-то он обнаружил след динозавра, но это его не удивило. Куда интереснее оказалось другое: рядом был след человека. За следующие несколько лет здесь нашли ещё три подобных отпечатка. Эти образцы отправили экспертам в Вашингтон, но никаких результатов получено не было. Мало того, спустя некоторое время в город Глен-Роуз, возле которого и находится «Долина динозавров», прибыли люди в штатском и настоятельно рекомендовали жителям не распространяться о находке. И на следующие 60 лет об инциденте забыли.
В 2008 году после сильных дождей разлилась местная река. Когда вода ушла, местные нашли окаменелость, на которой был отпечаток человеческой стопы, а поверх него — след рептилии. Находка немедленно породила споры между приверженцами теории Дарвина и сторонниками альтернативной истории человечества. В 2016 году несколько лабораторий провели экспертизу отпечатков.
Смотрите ролик и узнайте, какие вердикты вынесли эксперты по поводу находки в «Долине динозавров». Также ролик рассказывает о загадочных камнях Ики, диске Сабу и других странных доисторических вещиц, которые смущают учёных.
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