Ученые: домашние кошки стали больше

Собаки после одомашнивания уменьшились в размерах. Средняя собака в наше время примерно на четверть меньше, чем волк, от которого в древности произошли собаки. Недавно ученые обнаружили, что с кошками обратная ситуация.

Соласно научной статье в Danish Journal of Archaeology, современные кошки на 16% больше, чем их сородичи, жившие во времена викингов. По мнению ученых, дело в том, что сегодня кошек кормят значительно лучше, чем им удавалось прокормиться самостоятельно в эпоху Средневековья.

Датские исследователи Юлия Битц-Торсен из Университета Тромсе и Анна-Бригитта Годфредсен из Национального музея естественной истории Дании провели исследование скелетов и костей кошек, относящихся к довольно длительному периоду, начиная с римского железного века (1-400 гг. н.э.) и до начала 17-го века. Эти материалы были обнаружены во время археологических раскопок на территории Дании.

Ученые измерили все кости, которые есть в их распоряжении, и сравнили их с данными кошек, которые жили в Данни с 1870 года и до наших дней. В результате они установили, что в среднем размеры представителей этого вида увеличились на 16%. В 80-е годы прошлого века аналогичную тенденцию установили немецкие ученые в отношении эволюции кошек в Германии.