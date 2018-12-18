Как Чаушеску заставлял румынских женщин рожать

«Человеческий зародыш является собственностью всего общества, — провозгласил он. — Все, кто не хочет иметь детей, — это дезертиры, которые нарушают законы преемственности поколений и сохранения нации». Провозгласив это, в 1966 году румынский президент подписал указ, запрещающий в стране аборты.

Заглядывали под юбки и лезли в карман

Только запретом на аборты дело не ограничилось. В стране был введен строжайший запрет на все способы контрацепции. В правительстве был даже создан специальный отдел, агенты которого регулярно приходили к женщинам на работу и заставляли их проходить тест на беременность. Если после нескольких таких проверок, тест был отрицательным, женщину заставляли платить высокий «налог на воздержание». Таких агентов в народе их язвительно прозвали «менструальная полиция». Да, это позволило вдвое повысить рождаемость. Но социальная участь детей того периода была тяжелее, с гораздо меньшими перспективами на счастливое будущее.

При этом, как писала несколько лет назад американская газета The New York Times , жена диктатора, мадам Чаушеску не отличалась любовью к детям. Официальные органы румынской пропаганды называли ее Лучшей Матерью Румынии. При этом она, постоянно одетая в меха и драгоценности, так отзывалась о своем народе: «Черви никогда не будут довольны, сколько бы еды вы им ни дали».

Чего в итоге добились

Запрет на аборты привел к тому, что вместе с ростом рождаемости в стране резко увеличилось число «отказников». В приютах росло более 170 тысяч детей (при населении в Румынии на тот момент — чуть более 20 миллионов человек).

Главная цель запрета абортов — резкий прирост населения. Если до этого указа Румыния была страной, где на одного новорожденного приходилось четыре аборта, то росчерком президентского пера все изменилось. Исключения делались только для матерей, уже имевших четырех детей, и женщин, занимавших важные посты в коммунистической партии.

Запрет абортов оставался в силе до тех пор, пока однажды Чаушеску не потерял власть над страной в результате народного восстания. В 1989 году на улицы вышли именно те студенты и подростки, которые могли бы не появиться на свет, если бы не этот Указ.

Российский историк Игорь Мусский включил Чаушеску в сборник 100 величайших диктаторов мира за всю историю. Возможно, он не был так жесток как другие правители, которых принято называть диктаторами, но всё же действовал репрессивными методами. Впервые народное недовольство всколыхнулось, когда диктатор в 1977 году поднял пенсионный возраст и отменил пенсию по инвалидности. Затем было суровое подавление рабочих забастовок, «хлебный бунт» и стремительное пике экономики в глубокий кризис.