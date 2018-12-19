Как крепостные отдыхали в парках аттракционов

В прошлые столетия немало находилось состоятельных людей, которые «тешили других», «угощали и развлекали» простой народ. Одни делали это, чтобы удовлетворить собственное тщеславие, другие — от скуки, третьи — из чистых помыслов в тайной надежде усилить народную любовь.

Царский жест

Традиция угощать простой народ обычно соблюдалась в дни коронации. В XVIII веке выпить и поесть за здоровье нового царя могли в Кремле, где высоко били винные фонтаны, а на вертелах крутились бараньи туши. В XIX веке раздача «царской милости» переместилась на Девичье или Ходынское поле. Там для народа устраивались гулянья, и у каждого был шанс получить одну из брошенных в толпу монет или помять бока в давке за «царский гостинец». Бывало, что щедро кормили и поили простой люд и знатные вельможи. Вспоминается грандиозный приём графа Потёмкина в Таврическом дворце — по официальной версии, по случаю взятия Измаила в 1791 году, по слухам — как повод вернуть расположение императрицы. Конечно, горожан за столы во дворце не усадили (места за ними заняли три тысячи приглашённых дворян), да и полюбоваться фонтанами с лавандовой водой зеваки не смогли. Зато многим удалось вдоволь напиться вина и наестся за столами, которые граф распорядился выставить рядом с дворцом.

Праздник поневоле

Многие дворяне, осевшие после отставки в собственных загородных имениях, находили утешение в новых хобби или хлопотах по хозяйству, а если кручина уж сильно наваливалась, то устраивали внеплановые праздники для крепостных. Так, отставной генерал Степан Апраксин в начале XIX века прослыл радушным хлебосолом, но веселиться в собственном кругу барину, порой, надоедало. В любой из дней крестьяне могли услышать оглушительную барабанную дробь. Это означало только одно — бросай любое дело и беги к барскому дому. У хозяина сегодня праздник! На улицу выкатывались бочки с пивом и вином из личных погребов Степана Степановича, и барин приказывал: «Гуляют все!». Возражений не следовало.

Парк чудес купца Ганина

Находились среди русских богачей и те, кто считал своим долгом не устраивать эпизодические народные гулянья, а создать такое место, в которое все желающие могли приходить в любое время, чтобы «насладиться изяществом». На рубеже XVIII-XIX веков особенной популярностью у простых петербуржцев пользовался сад купца Ганина. Прогуляться по нему можно было как в праздничный, так и в будний день. Бродить по саду можно было часами, ведь хозяин собрал в нём всё, что было характерно для обстановки имений и парковых пространств состоятельных современников. Правда, каждый объект больше походил на карикатуру. Были здесь храмы и павильоны, водопады и фонтаны, пруды с кораблями, бастионы и крепости с пушками и фигурками солдат. Библейские сюжеты соседствовали с бюстами греческих мудрецов и языческих идолов. А в глубине сада размещался «зверинец» — картонные трафареты экзотических животных в полную величину. Табличка у входа в парк сообщала, кому доступ разрешён: добрым, правдивым, честным, без собак.

Кусковские гуляния

В конце XVIII века не только вся Москва, но и ближайшая округа по четвергам и воскресеньям с мая по август спешила на гулянья к графу Петру Шереметеву в его имение Кусково. Высокого чина или специального приглашения не требовалось. Вход был свободным и для дворян, и для крестьян. Главное — одеться поприличнее и вести себя достойно. Хозяин разрешал «веселиться, как кому угодно», и одним днём гуляние обычно не ограничивались. В саду не умолкал оркестр, по кусковскому пруду плавно скользила венецианская гондола с довольными гостями. Лица благородного сословия могли оценить домашний спектакль одного из трёх крепостных театров Шереметева. Для народа в саду были установлены карусели и качели. Хочешь, в кегли поиграй, а хочешь — предайся другой «сельской потехе». Даже экзотические фрукты из собственных оранжерей граф для гостей не жалел.

Сенокос на Яузе

Ждал народ и праздников от графа Разумовского, который приглашал всех желающих на берег Яузы всё лето. Разумовский парк соединился с парком соседа Демидова, который также был свободно открыт для публики. Гости могли часами прогуливаться по бесконечным тенистым аллеям, наслаждаясь красотами и ароматами экзотических цветов под аккомпанемент оркестра. Бесплатные угощения дополняли приятную обстановку. Приехавшие в гости к Разумовскому в июле оказывались на стилизованном празднике сенокоса. Румяные крестьянские парни в расшитых рубахах устраивали показательные соревнования по кошению травы, а завершался сенокос традиционными хороводами и песнями.

Воскресенье в Нескучном саду

Когда граф Алексей Орлов закончил службу и осел в Первопрестольной, он не лишился свойственных его натуре азарта и широты души. Его персона по-прежнему привлекала внимание горожан. Он первым устроил прямо перед домом публичный ипподром, самолично участвуя в скачках на своих же «орловских» рысаках. Орлов не пропускал кулачных боев на льду Москвы-реки и первым ввёл моду на цыганщину — во всех его народных праздниках участвовали не только собственные песельники, но и приглашённый хор цыган. В начале XIX века в орловское имение (сегодня на его месте расположена северная часть Нескучного сада) съезжалась «всяко прилично одетая публика», в том числе и крестьяне. Не пускали на праздник только нищих, которых Орлов не обделял вниманием во время выездов, швыряя направо и налево пригоршни серебра. Народные праздники устраивались каждое воскресенье на протяжении всего лета. Волшебные звуки графского оркестра, яркие фейерверки, конные соревнования, театральные постановки на сцене Зеленого театра, душераздирающие романсы цыганского табора — такое воскресенье надолго оставалось в памяти гостей, которые не уставали расхваливать хлебосольного хозяина.

Традиция Первомая