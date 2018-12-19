Как русская медсестра стала королевой Таиланда

Пламенное чувство, неожиданно вспыхнувшее между сестрой милосердия Екатериной Десницкой и принцем сиама Чакрабоном, стало началом сказки о любви простой иностранки и наследника трона, которым для того, чтобы быть вместе пришлось пройти через много испытаний.

Екатерина

Будущая жена таиландского короля Екатерина Десницкая родилась в небогатой луцкой дворянской семье и довольно рано потеряла родителей: отец скончался, когда девочке едва исполнилось 2 года, а мать она потеряла в 17 лет.

Оставшись без материнской опеки, Катя перебралась в Петербург, где жил и учился в университете её брат Иван.

Оказавшись в столице, но, не располагая достаточными финансовыми средствами, Катя поступила на курсы сестёр милосердия.

Чакрабон

Принц Чакрабон оказался в Петербурге благодаря тёплым отношениям между его отцом — королём Рамой V и императором Николаем II , который предложил сиамскому коллеге отправить на обучение в Россию одного из своих сыновей.

В 1898 году Чакрабон был зачислен курсантом в Пажеский корпус, по окончании которого продолжил осваивать военные премудрости в Академии Генерального штаба

В петербургском периоде жизни сиамского принца находилось место не только для прилежной учёбы, но и для развлечений, одно из которых стало для него судьбоносным.

Встреча

Рыжеволосая красавица Екатерина Десницкая и принц Чакрабон случайно встретились на одном из светских вечеров, организованных в 1904 году вдовой Елизаветой Храповицкой.

Изящная Катя вскружил голову наследнику, однако и сама попала под очарование его азиатской внешности и прекрасных манер.

Практически сразу после встречи они получили шанс испытать свои чувства на прочность, поскольку Екатерина в качестве медсестры отправлялась на фронт русско-японской войны.

Разлука

Разлука еще больше сблизила их. Засыпая Катеньку письмами Чакрабон, своими полными нежности и любви строками, помогал возлюбленной справляться с тяготами воинской службы, которая изобиловала опасностями.

Желание быть ближе к любимой подвигло его написать прошение в Генштаб на отправку его в действующую маньчжурскую армию, однако оно из соображений безопасности не было удовлетворено.

Преодоление препятствий

Когда Десницкая, награждённая за мужество двумя медалями и Георгиевским крестом, вернулась с фронта, Лек, как она ласково называла Чакрабона, предложил ей выйти за него замуж.

Однако их путь к счастливой семейной жизни был усыпан множеством препятствий. Настороженно относившиеся к иностранцам тайцы вряд ли хотели, видеть рядом с членом королевской династии русскую барышню, к тому же многовековая традиция диктовала сиамским принцам правило брать в жёны девушек только из обширной родни.

Готовая противостоять трудностям адаптации и терпеть неприязнь со стороны родственников мужа, Десницкая, в свою очередь, выразила желание венчаться по православному обычаю, для чего буддист Чакрабон принял крещение.

Из этого обстоятельства вытекало еще одно обязательство принца — он отказывался от многожёнства в пользу моногамии.

Согласовав все моменты, Екатерина и Чакрабон заключили брачный союз в одной из константинопольских церквей и после медового месяца в Египте отправились в загадочный Сиам.

Сингапурское сидение

Для того чтобы подготовить родственников к ошеломляющей новости принц приехал на родину один, оставив жену в Сингапуре. Три недели Екатерина провела в неведении, пока возвратившийся Чакрабон не поведал ей, что родители категорически отказываются признавать их брак, лишают его значительной части содержания и назначают на непрестижный для его ранга пост начальника военного училища. Единственным человеком, поддержавшим принца, был его старший брат Вачиравуд.

Признание королевы

Переехав в Бангкок и поселившись во дворце Парускаван, молодожёны вели счастливую, но одинокую жизнь. Так продолжалось до тех пор, пока мудрость и смирение русской красавицы, успевшей выучить тайский язык и обычаи, не растопили сердце королевы-матери. Отправив Екатерине традиционное сиамское платье, королева Саовабха де-факто признала супругу сына, которую стали именовать На Питсанулок и с радостью ожидать во всех столичных обществах.

Рождение наследника

Лучшим подарком, который Екатерина сделала королевской династии, стало рождение сына Чулы. С появлением малыша все мысли и безудержная любовь бабушки были посвящены ему одному.

Когда мальчику исполнилось 2 года познакомиться с ним пожелал и дедушка. Успокоившись, что во внешности внука отсутствуют европейские черты, он искренне полюбил его, но не смог насладиться общением с ним, поскольку вскоре умер, так и не увидев лица своей русской невестки.

Тоска по родине

Взошедший в 1910 году на престол король Вачиравуд, де-юро признал Екатерину женой Чакрабона, а путешествие с мужем по России в 1911 году разбудили в ней тщетно подавляемую на протяжении нескольких лет тоску по родине.

После этого вояжа Катя всё чаще стала жаловаться на плохое самочувствие и уклоняться от развлечений, нравившихся её супругу. Совершив позже еще одну поездку домой, она окончательно впала в хандру.

Когда в России свершались революции, Екатерина не находила себе места от отсутствия оперативной информации, что сказалось на здоровье, чтобы подправить которое муж отправил её в 1918 году в Японию и Канаду.

Разлучница

Получая письма от супруга, Катя всё чаще встречала в них строки, о том, как приятно скрашивает его одиночество двоюродная племянница Чавалит.

Вернувшись в Сиам Десницкая удостоверилась в своих подозрениях — 15-летняя соперница украла у неё Лека, которой стал разрываться между двумя любимыми женщинами.

Однако, Екатерина поставила перед мужем ультиматум — он должен был выбрать одну из них.

Вот и сказке конец

Не дождавшись его решения, июньским утром 1919 года Екатерина покинула Бангкок, а через месяц получила от Чакрабона документы о разводе. Поселившись в Шанхае рядом бежавшим из большевистской России братом, она стала оказывать помощь эмигрантам из русской диаспоры.

Спустя год она вновь посетила Сиам, приехав на похороны скоропостижно скончавшегося экс-супруга, чью новую жену король Вачиравуд официально так и не признал.

Сына Чулу Екатерине не отдали, наследника престола после смерти отца отправили на учёбу в Англию. До его совершеннолетия общаться им приходилось по средствам писем, в каждом из которых она вымаливала у ребёнка прощение за его невольное сиротство.

Пристрастившийся в Европе к мотогонкам Чула, так и не стал правителем Сиама, предпочтя карьеру профессионального гонщика.

Женившись на англичанке Элизабет Хантер, он разбавил кровь сиамской королевской династии очередной иностранной каплей, в результате чего на свет появилась единственная внучка Десницкой — Нариза.

Судьбой была уготована только одна встреча русской бабушки и Наризы, и произошла она в Париже, где Десницкая проживала со вторым мужем — американцем Гарри Стоуном.