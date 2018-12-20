Самые странные новогодние традиции

Новый год — один из самых популярных праздников в мире. Отмечают его, как правило, с размахом, стараясь соблюдать разные традиции. Иногда, кстати, довольно необычные.

Дания

Например, на родине сказочника Ганса Христиана Андерсена принято при встрече Нового года забираться на стулья. Нет, не для того, чтобы прочитать стишок Санта Клаусу, как принято в России. Датчане со стула просто спрыгивают. Считается, что так они впрыгивают в новую жизнь, отпугивая попутно своим прыжком злых духов.

А еще жители Дании привыкли в новогоднюю ночь бить посуду о двери домов своих друзей. Так они желают счастья своим близким: перед чьим домом окажется в итоге больше всего осколков, та семья будет, согласно поверьям, самой удачливой в наступающем году.

Греция

А вот в Греции в гости к друзьям ходят с подарками. Правда, среди презентов обязательно должен быть камень. Не драгоценный, как вы могли подумать, а обыкновенный булыжник. Причем, чем больше, тем лучше. Считается, что чем тяжелее камень, тем больше денег будет у того, кому его дарят, в наступающем году.

Некоторые греки следуют и другой традиции: во дворе дома самый старший член семьи должен разбить о землю гранат. Зернышки плода при этом должны рассыпаться в разные стороны и буквально усеять землю: тогда весь год семью ожидает счастливая жизнь.

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Шотландия

Шотландцы, как правило, в новогоднюю ночь собираются возле камина (если он в доме, конечно, есть). Важно не пропустить первый удар часов, отсчитывающих последнюю минуту старого года. С первым боем глава семьи должен открыть входную дверь и вернуться к семье. Сделать это надлежит молча. В абсолютном молчании нужно дождаться и последнего удара часов. Так шотландцы провожают старый год и впускают в свой дом новый.

Аргентина

Накануне Нового года на аргентинских улицах можно увидеть невероятное количество бумаги. Газеты, журналы, ненужные счета и другие обрывки всевозможной печатной продукции ровным слоем устилают асфальт. Нет, люди не просто мусорят, они отдают дань традиции. Таким образом аргентинцы избавляются от прошлогодних проблем.

А еще жители страны, которые надеются встретить свою любовь в наступающем году, должны надеть розовое нижнее белье. Считается, что это обязательно сработает.

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Кстати, традиция, связанная с нижним бельем, есть и в Италии. Правда, итальянцы предпочитают красный цвет исподнего: считается, что он приносит удачу.

Болгария

Весьма необычную традицию придумали болгары. С последним ударом часов в помещении, где празднуется встреча Нового года, на несколько минут выключается свет. В это время людям, находящимся в доме, надлежит целоваться. Считается, что чем дольше будет поцелуй, тем крепче будет любовь в семье. Про холостых история умалчивает. Видимо, им просто должно быть приятно.