Почему у оленей перед Рождеством меняется цвет глаз

Эти животные ассоциируются у большинства людей с новогодними праздниками: ведь именно оленям посчастливилось быть в упряжке главного зимнего волшебника Санта Клауса. Но и сами эти животные немножко «волшебные». Знаете ли вы, например, что перед Рождеством у оленей заметно меняется цвет глаз?

Если вы думаете, что это всего лишь рождественская легенда, то ошибаетесь. Это на самом деле так. Обычно цвет глаз у оленей коричневый, но в конце декабря они меняют свой оттенок и становятся темно-синими. И у этого необычного явления есть научное доказательство.

Биологи из Норвегии на протяжении нескольких лет изучали странное «волшебство» и пришли к выводу, что перемена цвета глаз животных происходит из-за световых условий, которые возникают за полярным кругом. Зимой, во время постоянных сумерек, вокруг господствуют оттенки голубоватого цвета, а с конца весны и летом лучи солнца становятся очень интенсивными и освещение становится ослепительным. Глаза оленей просто адаптируются к этому.

Карий цвет глаз дает возможность животным хорошо видеть при очень ярком освещении, а синий помогает лучше ориентироваться в темноте.