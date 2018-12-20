Почему у Деда Мороза есть внучка, но нет дочки?

Новый год у нас в стране традиционно ассоциируется с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. И несмотря на то, что эти персонажи сказочные, отсутствие некой логики в их родственных связах не может не удивлять. Налицо исчезновение одного связующего звена — детей Деда Мороза и родителей Снегурочки. Кто они? Давайте разбираться.

Происхождение Деда Мороза

В том или ином виде Дед Мороз присутствует во всех европейских странах и во многих азиатских. Это так называемый «рождественский даритель» — персонаж, приносящий подарки детям. В христианской традиции он ассоциировался со Святым Николаем у католиков или Николаем Чудотворцем у православных.

У восточных славян существовал и более древний языческий персонаж — персонифицированная стихийная сила — Мороз. В разных говорах он также известен под именами Студенец, Трескунец и даже Зюзя. Этот белобородый старик упоминается в народных сказках (например, знаменитый «Морозко у А. Н. Афанасьева), а как обрядовый персонаж является участником древнеславянских святочных и пасхальных обычаев.

Впервые же славянский и христианский образы были объединены в полноценного литературного героя в сказке В. Ф. Одоевского „Мороз Иванович“. Правда, нарисованный образ выполнял скорее педагогические функции — доброго, но справедливого наставника. Постепенно Мороз Иванович, становясь то Святым Николаусом, то Дедушкой Николаем на рубеже XIX и XX веков эволюционировал и до современного Деда Мороза.

Кто такая Снегурочка?

Что касается Снегурочки, то в славянских обрядах она никогда не упоминалась, но в фольклорных сказах присутствует как минимум с XIX века. Сюжет о старике и старухе, слепивших себе внучку из снега, записан в 1869 году А. Н. Афанасьевым в книге „Поэтические воззрения славян на природу“. Хотя у Снегурочки и прослеживаются явные языческие корни и „зимнее“ происхождение, к деду Морозу она пока никакого отношения не имеет.

Почти в современном образе Снегурочка появляется в одноименной пьесе А. Н. Островского. Именно там становится ясна и степень ее родства с Дедом Морозом, женой которого является Весна-красна. У Островского Снегурочка — дочь Мороза и Весны, а никакая не внучка. Известность же она приобретает после представления публике Н. А. Римским-Корсаковым одноименной оперы. К концу XIX века Снегурочка становится одной из участниц рождественских утренников и спектаклей.

Появление же Снегурочки, как внучки Деда Мороза и одной из ведущих новогоднего праздника, произошло в 1937 году уже при СССР. Тут, скорее всего, сработал фактор объединения двух одноименных персонажей — из сказки и пьесы. Первоначально Снегурочка представала в образе маленькой девочки и выполняла роль посредника между детьми (ее ровесниками) и Дедом Морозом. И лишь в послевоенные годы она превратилась в девушку, но так и осталась внучкой.