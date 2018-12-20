Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему у Деда Мороза есть внучка, но нет дочки? 

Умная 2 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
Новый год у нас в стране традиционно ассоциируется с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. И несмотря на то, что эти персонажи сказочные, отсутствие некой логики в их родственных связах не может не удивлять. Налицо исчезновение одного связующего звена — детей Деда Мороза и родителей Снегурочки. Кто они? Давайте разбираться.

Происхождение Деда Мороза

В том или ином виде Дед Мороз присутствует во всех европейских странах и во многих азиатских. Это так называемый «рождественский даритель» — персонаж, приносящий подарки детям. В христианской традиции он ассоциировался со Святым Николаем у католиков или Николаем Чудотворцем у православных.
У восточных славян существовал и более древний языческий персонаж — персонифицированная стихийная сила — Мороз. В разных говорах он также известен под именами Студенец, Трескунец и даже Зюзя. Этот белобородый старик упоминается в народных сказках (например, знаменитый «Морозко у А. Н. Афанасьева), а как обрядовый персонаж является участником древнеславянских святочных и пасхальных обычаев.
Впервые же славянский и христианский образы были объединены в полноценного литературного героя в сказке В. Ф. Одоевского „Мороз Иванович“. Правда, нарисованный образ выполнял скорее педагогические функции — доброго, но справедливого наставника. Постепенно Мороз Иванович, становясь то Святым Николаусом, то Дедушкой Николаем на рубеже XIX и XX веков эволюционировал и до современного Деда Мороза.

Кто такая Снегурочка?

Что касается Снегурочки, то в славянских обрядах она никогда не упоминалась, но в фольклорных сказах присутствует как минимум с XIX века. Сюжет о старике и старухе, слепивших себе внучку из снега, записан в 1869 году А. Н. Афанасьевым в книге „Поэтические воззрения славян на природу“. Хотя у Снегурочки и прослеживаются явные языческие корни и „зимнее“ происхождение, к деду Морозу она пока никакого отношения не имеет.
Почти в современном образе Снегурочка появляется в одноименной пьесе А. Н. Островского. Именно там становится ясна и степень ее родства с Дедом Морозом, женой которого является Весна-красна. У Островского Снегурочка — дочь Мороза и Весны, а никакая не внучка. Известность же она приобретает после представления публике Н. А. Римским-Корсаковым одноименной оперы. К концу XIX века Снегурочка становится одной из участниц рождественских утренников и спектаклей.
Появление же Снегурочки, как внучки Деда Мороза и одной из ведущих новогоднего праздника, произошло в 1937 году уже при СССР. Тут, скорее всего, сработал фактор объединения двух одноименных персонажей — из сказки и пьесы. Первоначально Снегурочка представала в образе маленькой девочки и выполняла роль посредника между детьми (ее ровесниками) и Дедом Морозом. И лишь в послевоенные годы она превратилась в девушку, но так и осталась внучкой.
Умная: последние новости
Екатерина Десницкая: как простая русская медсестра стала королевой Таиланда «Менструальная полиция»: как Николае Чаушеску заставлял румынских женщин рожать Мария Михалицына: что стало с девочкой, которая 12 лет провела в сундуке
Комментарии27
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайны, которые хранят затонувшие корабли1
Девушка сколотила состояние, обнимая людей8
Экстрасенсы предсказали судьбу России в 2019-м94
Вся правда о рептилоидах с Нибиру39
Бэнкси показал видео с новым граффити в Британии2
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
04:26
Что случилось с первой женой Хворостовского
Люди
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
12:00
Тайны, которые хранят затонувшие корабли
Истории
05:51
Факты, которые стоит узнать
Безумный мир Вещи
06:21
Ошибки инженеров, которые обошлись слишком дорого
Безумный мир Истории
05:50
Необычные вещи, найденные в океане
Безумный мир Вещи
10:03
Вещи, которые исчезнут к концу века
Безумный мир Вещи
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
10:10
Лайфхаки, которыми пользуются животные
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение