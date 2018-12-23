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Откуда у аристократов взялась голубая кровь? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Устойчивое выражение "голубая кровь" издавна означало аристократическое происхождение человека. Но у всех здоровых людей кровь красная вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию. Откуда же тогда появилась голубая кровь и почему она стала признаком элитарности?
Самая вероятная и популярная версия гласит, что выражение пришло к нам из Испании, после вторжения в страну арабов, или как их тогда назвали, мавров.
Благородные гранды с гордостью показывали голубые вены и бледную кожу, чтобы подчеркнуть, что в их роду не было ни смуглых мавров, ни евреев, с которыми власти вели беспощадную борьбу. Таким образом дворяне демонстрировали, что их семья принадлежит еще к старой знати вестготского периода.
Также светлая кожа была доказательством того, что ее владелец не трудится подобно крестьянину под жарким солнцем. С расширением границ Испанской империи выражение распространилось среди аристократов Европы.
Впоследствии понятие "голубая кровь" перекочевало в Новый свет и получило новое значение. Аристократами стали хозяева плантаций, чья белая кожа с явно выраженными венами резко контрастировала с кожей как коренного индейского населения, так и с кожей ввезенных чернокожих невольников.
Кстати, в мире действительно существует небольшой процент людей с кровью синеватого оттенка. Так случается, когда в организме содержится повышенное количество меди. Но по наследству эта особенность не передается.
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