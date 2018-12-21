Что о жителях Руси писали античные историки

В V веке до н.э. о скифах и соседних с ними народах России писал великий Геродот, который путешествовал по северному Причерноморью. Он описывает скифов как жестоких и сильных варваров со специфическими, малопонятными цивилизованным грекам нравами.

Геродот

Вот, например, типичное описание скифского быта: «Добывают же молоко кобылиц скифы так: берут костяные трубки вроде свирелей и вставляют их во влагалища кобылиц, а затем вдувают ртом туда воздух. При этом один дует, а другой выдаивает кобылиц. Скифы поступают так, по их словам, вот почему: при наполнении жил воздухом вымя у кобылиц опускается». Кроме скифов, Геродот описывает и другие древние народы России, некоторые из которых, вполне возможно, были нашими предками: «Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка, вверх по Истру, граничат сначала с агафирсами, затем с неврами, потом с андрофагами». Невры у Геродота— это «племя с нравами скифскими», «колдуны», которые могут «обращаться в волков». Многие исследователи, например, чешские слависты Шафарик и Нидерле, считают невров предками славян. Во времена Геродота невры жили на земле будинов. Это племя считается протославянским. Будины, подобно скифам, кочевники, но, по словам Геродота, «у всех них светло голубые глаза и рыжие волосы», а также город — деревянный Гелон, который, по мнению некоторых историков, стоит искать близ Саратова. Самый отдалённый народ геродотовской карты России — это андрофаги. Их название переводится с греческого как людоеды. Историк описывает их так: «Среди всех племен самые дикие нравы у андрофагов. Они не знают ни судов, ни законов и являются кочевниками. Это единственное племя людоедов в той стране». Современные историки считают, что прототип этих андрофагов жили в верховьях Днестра — в современной Смоленской области и восточных районах Белоруссии, и были предками славян или прибалтов. Ели ли они людей на самом деле или нет, история умалчивает.

Римляне

Через 400 лет римский историк Плиний Старший в своей работе «Естественная история» подробно описал греческие поселения Крыма и соседние скифские и сарматские племена южного Причерноморья. Также он, основываясь на обрывочных сведениях и слухах, описал земли, лежащие к северо-востоку от Чёрного моря. Вслед за Геродотом Плиний пишет о будинах и неврах, а также о людоедах-антропофагах. У него мы впервые встречаем отрывочное и очень странное упоминание Уральских гор, которые он называет Рипейскими: «Потом Рипейские горы и область под названием Птерофорос — так её зовут по причине непрерывно идущего там снега в виде перьев — часть мира, проклятая самой природой и погружённая в густую тьму. Ничего здесь нет, кроме мороза и ледяных ловушек аквилона (северного ветра)». На рубеже I и II веков н. э. о России писал Тацит. Причерноморье он населил сарматами. На землях северной Украины и Белоруссии и на примыкающих к ним землям России жили венеды тоже, скорее всего, протославяне. К северу и востоку от венедов простирались обширные земли феннов. На восточных берегах Балтийского моря Тацит описывает эстиев и ситонов. Венеты описываются Тацитом воинственным народом, подобным их западным и южным соседям-германцам: «Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю… Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати…. Венеды переняли многое из нравов сарматов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами». Ужасает описание Тацитом феннов, которые явно были предки финно-угорских народов: «У феннов — поразительная дикость, жалкое убожество; у них нет ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над годовой; их пища — трава, одежда — шкуры, ложе — земля; все свои упования они возлагают на стрелы, на которые, из-за недостатка в железе насаживают костяной наконечник. Та же охота доставляет пропитание как мужчинам, так и женщинам; ведь они повсюду сопровождают своих мужей и притязают на свою долю добычи». Тацит также приводит слухи про народы, которые живут севернее феннов: «у геллузиев и оксионов головы и лица будто бы человеческие, туловища и конечности как у зверей; и так как ничего более достоверного я не знаю, пусть это останется нерешенным и мною».

Китайцы