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Зачем нужно посидеть на дорогу перед путешествием? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Depositphotos
Некоторые обычаи мы соблюдаем почти автоматически, не думая о том, что конкретно значит та или иная традиция. Например, многие до сих пор предпочитают присесть на несколько минут, прежде чем отправиться в путешествие. Но откуда появился этот ритуал, и какой смысл в него вкладывали наши предки?
Скорее всего, традиция имеет языческие корни, однако существует как минимум две версии, которые ее объясняют. Согласно первой, посидеть на дорожку следовало, чтобы домовой не увязался вслед за хозяином. Проявив таким образом уважение к нему, обитатели дома гарантировали сохранность дома.
Согласно второй версии, посидеть перед поездкой нужно было для того, чтобы обмануть вредных духов, которые подстерегали путешественников во время дальней дороги. Дескать, таким образом они теряли бдительность. Ведь человек, отправляющийся в странствие, считался особенно уязвимым.
Позже, с принятием христианства, обычай приобрел иное значение. Присаживаясь на дорогу, человек молился о благополучном исходе поездки.
Кроме того, существует и чисто практическое объяснение обычаю. Перед дорогой человек еще раз мысленно проверяет, взял ли он с собой все необходимое, чтобы исключить возможность возвращения с полпути.
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