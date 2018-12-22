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Почему одни люди умеют рисовать, а другие — нет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Соцсети
Существуют несколько факторов, которые определяют способности человека и его предрасположенность к изобразительному искусству.
Соцсети
Психологи из Университетского колледжа в Лондоне поставили научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что способность к рисованию определяется навыками зрительной памяти. У тех, кто лучше запоминает детали "глазами", рисовать получается куда лучше.
Кроме того, исследование показало, что художники умеют обращать внимание и задерживать в своей голове самую важную информацию об окружающих вещах, игнорируя его второстепенные детали. Так, человек с развитым навыком рисования, лучше понимает, какие именно элементы объекта должны быть использованы для лучшей передачи его формы. Человек с посредственными способностями к рисованию же просто не будет понимать, с чего именно стоит начать.
Навык рисования можно развить, но изначальная предрасположенность к изобразительному искусству определяется нашим мозгом.
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