Почему одни люди умеют рисовать, а другие — нет

Существуют несколько факторов, которые определяют способности человека и его предрасположенность к изобразительному искусству.

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Психологи из Университетского колледжа в Лондоне поставили научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что способность к рисованию определяется навыками зрительной памяти. У тех, кто лучше запоминает детали "глазами", рисовать получается куда лучше.

Кроме того, исследование показало, что художники умеют обращать внимание и задерживать в своей голове самую важную информацию об окружающих вещах, игнорируя его второстепенные детали. Так, человек с развитым навыком рисования, лучше понимает, какие именно элементы объекта должны быть использованы для лучшей передачи его формы. Человек с посредственными способностями к рисованию же просто не будет понимать, с чего именно стоит начать.

Навык рисования можно развить, но изначальная предрасположенность к изобразительному искусству определяется нашим мозгом.