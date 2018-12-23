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Как изменится Земля, если растают ледники 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Таяние ледников на планете не прекращается, а, напротив, с еще большей силой беспокоит ученых и экологов. Те тревожно смотрят в будущее, которое, возможно, грозит человечеству и Земле, если исчезновение льдов будет продолжаться с той же или большей активностью.
Существуют некоторые предположения, которые отражают картину того, как изменятся привычные границы континентов, если все ледники на планете растают. Конечно, нас не ожидает подобное в самое ближайшее время, однако нельзя с точностью сказать, как скоро на самом деле такое может произойти.
Есть версия, что когда это случится, высота уровня моря поднимется на 65 метров. Это говорит о том, что множество городов и даже стран окажется под водой. Все атлантическое побережье США, Китай, практически вся Индия, Аргентина, Австралия обзаведется собственным морем посреди континента, а дельта Амазонки станет чем-то, больше похожим на море. Каспийское море и Черное в разы увеличатся в размерах, а Антарктида, уже сейчас теряющая больше полусотни тонн льда ежегодно, растает почти наполовину. Голландия полностью, Лондон и, и без того "водная", Венеция вовсе пропадут с карт. Скорее всего та же участь ждет и Санкт-Петербург.
Помимо опасности исчезновения городов и даже целых стран, ученые предполагают угрозу пробуждения древнейших микроорганизмов, которые не погибли тысячи или сотни лет назад, а просто были заблокированы в мерзлоте. При условиях таяния, как считают эксперты, существует вероятность их восстановления, тогда над человечеством еще и повиснет угроза заражения вирусами, от которых страдали древние люди.
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