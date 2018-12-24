Что произойдет с миром в ближайшее время

Подходит к концу 2018 год, а значит пришло время задуматься о будущем. И речь идёт не только о следующих месяцах, но и о грядущих десятилетиях. Что произойдёт в мире к 2020, 2030 и 2050 году?

В 2019 году на карте мира могут появиться новые страны. В независимое государство может превратиться остров Бугенвиль, сейчас входящий в состав Папуа-Новой Гвинеи, если так решат его жители.

В 2024 году ракета Space-X полетит на Марс. Сначала компания Илона Маска отправит на красную планету грузовой корабль, а позже организует и полёт космонавтов.

В 2025 году на Земле будет жить 8 миллиардов человек.

В 2028 году мир может лишиться одной из исторических и архитектурных жемчужин — города Венеции. О затоплении города учёные говорят давно, но через 10 лет вода в лагуне может подняться настолько, что в домах будет невозможно жить.

На 2033 год запланирован пилотируемые полёт на Марс по программе европейского космического агентства «Аврора».

В 2038 году Национальный архив США рассекретит документы по убийству Джона Кеннеди

В 2045 году человечество может слиться с компьютерами, что положит начало новой эре — эре людей совершенно иного типа.

В 2050 году произойдёт колонизация Марса.