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Тест: цены и зарплаты царской России 

Рамблер 11 часов назад
Фото: открытые источники
Дореволюционная Россия давно превратилась в миф, который у одних вызывает восторг и умиление, у других — раздражение и критику, у третьих же овеян наследственной ностальгией по временам, известным только по книгам и рассказам прабабушек и прадедушек.
Острые дискуссии возникают и при обсуждении уровня благосостояния подданных империи. Так появляются штампы про трехрублевых коров и копеечную икру, а также про тотальный голод рабочих и крестьян.
Истоки такого спора были заложены советской пропагандой, когда все показатели страны сравнивались с цифрами пресловутого 1913 года. Мы решили вспомнить традицию.
Предлагаем вам пройти тест и попробовать угадать цены и зарплаты в Российской империи начала века.
Истории , Тесты
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