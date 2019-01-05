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Тест: что вы знаете о русском роке 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @alisa__group
Мощный звук, живое звучание, глубокие смыслы текстов — наверное, за это мы и любим русский рок. "Кино", "Алиса", "Крематорий", "Чайф", "Аквариум", "Машина времени"… Названия этих групп знакомы даже тем людям, которые не являются большими поклонниками этого музыкального жанра.
Русский рок зародился в нашей стране в середине 1960-х годов под влиянием западной рок-музыки. Бит-группы изначально исполняли кавер-версии знаменитых зарубежных композиций. Но уже к концу 70— х годов стало формироваться русское рок-движение.
В 1981 году в городе на Неве появился первый рок-клуб в СССР, Ленинградский рок-клуб. Музыканты получили возможность легально давать концерты, а власти таким образом надеялись держать рокеров под своим контролем.
Давно все изменилось. Сейчас подростки на улицах во все горло распевают знаменитые композиции русских рок-музыкантов. А вспомните ли их вы?
Истории , Тесты
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