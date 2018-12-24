Как католики празднуют Сочельник

У католиков наступил Сочельник. Многие верующие накрыли праздничные столы, на которых обязательно должны быть 12 блюд. Корреспондент «МИР 24» Елена Савельева — о традиции празднования Рождества.

У католиков елку принято наряжать за четыре недели до Рождества. Это время называется адвент — период радостного ожидания праздника. Самый приятный и хлопотный: нужно подарки купить, квартиру украсить, смастерить поделки.

Вертеп — главный символ католического Рождества. Сын божий появился на свет в пещере, где пастухи укрывали скот. О том, что Иисус родился, им возвестили ангелы.

«Три волхва принесли дары: ладан, золото и смирну. А это пастушок со своими овечками», — говорит Соня Иванова.

Обязательные атрибуты праздника — рождественские календарь и венок. Их покупают или делают в начале адвента. Чтобы все знали, сколько времени осталось до Рождества, каждое воскресенье на венке зажинают по одной свече. И каждый день, начиная с 1 декабря, малыши открывают по окошку на календаре.

Семья Иоланты Лялите решила: в этом году всех родных будут поздравлять самодельными пряниками. Краски и кисти готовы, за большим столом собираются все вместе, чтобы раскрасить зайчиков и человечков.

Вечер перед Рождеством называют Сочельник. С утра католики идут в церковь, на исповедь. А ближе к вечеру начинаются кухонные хлопоты — на столе должно быть 12 блюд, по числу апостолов. У каждого свое значение. «Карп — это символ христианства, его всегда готовят на Сочельник. Также на столе должны быть пирожки, пряники, кутья и обязательно маковый рулет. Без макового рулета Сочельник — это не Сочельник», — отмечает Анжела Шишкина.

Мак ассоциируется с плодородием и богатством. Карп — символ семейного счастья и благополучия. Никакого мяса и спиртного, оно появится на столе только во время рождественского ужина. Пока взрослые готовят, дети в нетерпении ждут под елкой — Рождество у католиков считается главным праздником, а значит Святой Санта принесет каждому малышу по подарку. И вот он, наконец, момент, когда вся большая дружная семья собирается за праздничным столом.

Перед тем, как приступить к ужину — обязательный ритуал. Глава дома делится облатками — освященным пресным хлебом и каждому желает что-то хорошее. Уже через несколько часов все католические семьи отправятся в церковь на торжественную мессу, чтобы встретить там Рождество.