Почему не стоит путать чукчей и эскимосов

Чукчи и эскимосы — это не просто два разных народа, отличающихся друг от друга языком, внешностью и обычаями. Это народы, которые в прошлом часто воевали между собой.

Корни этой вражды уходят далеко в века, чукчи считают, что всему виной эскимосы. Они рассказывают легенду о том, как давным-давно на отколовшейся льдине на американский материк попали два чукчи. Эскимосы встретили их негостеприимно: одного убили, а второго, шамана, взяли в плен и заставили работать, только через несколько лет шаману удалось бежать от эскимосов и вернутся на родной берег. После этого случая чукчи решили мстить эскимосами при каждом удобном случае, и военные экспедиции к соседям длились вплоть до начала XX века.

Количество

Согласно переписи населения 2010 года в России живет 15 908 чукчей, они сосредоточены на Чукотке и Камчатке, совсем небольшое количество их живет в Якутии и в Магаданской области. Эскимосов значительно больше — только на территории США (Аляска) их проживает больше 55 000, в Канаде живет 50 480 эскимосов, 50 000 живет в Гренландии и 17 000 — в Дании. Только 1 738 эскимосов проживает на территории России — в Магаданской области и на Чукотке.

Антропология

Антропологи относят чукчей к монголоидам, которые имеют свои особенности, например, разрез глаз у них горизонтальный, более вытянутое лицо, встречаются мужчины с густой растительностью на лице, с курчавыми волосами, цвет кожи лишен желтизны и имеет оттенок бронзы, черты лица правильные, нос, особенно у мужчин, крупный (у женщин чаще приплюснутый), лоб высокий, большие глаза широко расставлены.

Мужчины отличаются крепким сложениям, плечистостью. Генетики обнаруживают у чукчей большое сходство с ненцами и якутами и считают, что ительмены, многолы и айны — родственные чукчам народности. 50% чукчей несут в себе гаплогруппу N1c1, что роднит их с якутами, уграми и даже финнами, также весьма распространена гаплогруппа C и С3, указывающая на родство с монголами. Эскимосов ученые относят к так называемой арктической расе. Но к этой же расе многие антропологи относят и чукчей! Считается, что арктическая раса людей живет на территории, начинающейся за Верхоянским хребтом (Якутия) и протирающейся до восточного побережья Гренландии. Однако разница между чукчами и эскимосами все же есть.

Во-первых, существует очевидная разница во внешности: эскимосы имеют более европейские черты лица, часто у них косой разрез глаз, а на восточном побережье континента встречаются даже эскимосы-блондины.

А во-вторых, есть и генетические отличия: у экскимосов почти отсутствует гаплогруппа С3, она очень редко встречается на восточном побережье Гренландии. Отсутствие этого гаплотипа резко отличает эскимосов не только от чукчей, но и от индейцев (журнал Physical Anthropology, США, авторы Р. С Уильямс и А. Г. Штейнберг). Исследования российских генетиков выявили, что эскимосы, проживающие на Чукотке, генетически близки чукчам, и отличия у народов только этнические.

Чукотский язык лингвисты относят к чукотско-камчатской группе палеоазиатских языков, в эту же группу входят языки ительменов, кереков, коряков. Это язык с довольно сложной организацией, в которых каждая морфема приобретает смысл в зависимости от места в предложении.

Эскимосы же говорят на языке, который относится к группе эскимосско-алеутских языков, причем, каждая группа говорит на своем диалекте, но эти языки имеют мало общего с языком чукчей. Многие лингвисты, в том числе российский специалист в области палеоазиатского языкознания Олег Алексеевич Мудрак, считают, что родственным эскимосскому языку является алтайский язык, а камчадальские или чукотские заимствования являются только указанием на пути миграции народа.

Племена

Согласно наблюдениям советского этнографа Владимира Германовича Тан-Борогаза, в начале XX века чукчи делились на две группы: морские чукчи — анкальын, занимавшиеся промыслом морского зверя, и оленные — чаучу, которые в некоторых местах уже вели оседлый образ жизни.

Эскимосы начала XX века добывали морского зверя, ловили рыбу и охотились на оленя карибу, но ни о каком одомашнивании оленей не было и речи. Эскимосы делятся на разные племена: в Канаде живут инуиты, в США — юпикские эскимосы, инупиаты, алутики, сибирские эскимосы, чупики и гренландские эскимосы, которые также делятся на западных, восточных и северных.

Чукчи жили в традиционных жилищах — ярангах, которые имели деревянный каркас и обтягивались шкурами оленей, моржей или китовой кожей, внутри яранги обязательно устраивали полог, в котором спали. Яранга освещалась жировой лампой с фитилем из полоски шкуры.

Эскимосы ютились в снежных домах — иглу, которые строили из плотных снежных кирпичей и даже устраивали в них окна изо льда. Внутри помещение застилали шкурами и отапливали плошками-жирниками. И эскимосы, и чукчи могли иметь больше одной жены, а обычай делиться женами существовал у обоих народов. В отличие от эскимосов чукчи более вспыльчивы, легко раздражаются и так же легко могут пустить в ход оружие.

Верования и традиции

Несмотря на то, что чукчи и эскимосы — язычники-шаманисты, у каждого народа были свои легенды и свои духи-покровители.

Осенью чукчи празднуют убой оленей, весной — праздник оленьих рогов, а зимой приносят жертву звезде Альтаир (созвездие Орла), которую ассоциируют с далеким предком. Весьма распространено у чукчей самоубийство и убийство по согласию стариков, больных, раненых или просто впавших в депрессию сородичей.

Особое место в культуре чукчей занимает танец, который был распространен еще в I веке до н.э, а творческое начало народа нашло отображение в резьбе по кости, в которой чукчи — большие искусники.

Для эскимоса мир населен множеством духов, по преимуществу злых и мстительных, в которых превращаются все умершие люди и звери. Детей они пугают Каллупиллуком — чудовищем, утаскивающим людей под лёд, шаманов убивает мстительный дух Кигатилик, а врагам можно отомстить с помощью тупилака — амулета, в который заточен злобный демон.

Дождь эскимосы считают слезами умерших, а северное сияние у них связано с умершими детьми, играющими в мячик на небе. Эскимосы славятся изготовлением ритуальных шаманских масок, а их женщины летом носят эротическое белье — крохотные трусики, украшенные мехом.