Как закончился СССР 

25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что оставляет пост. Двумя днями ранее Горбачёв провел десятичасовую встречу с преемником Борисом Ельциным, на которой обсуждалась передача власти от президента СССР к президенту РСФСР. 25 около 17:00 президент СССР провёл телефонные консультации с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом— Дитрихом Геншером, которым сообщил о своих намерениях и передаче контроля за ядерным оружием Борису Ельцину. В 19:00 Горбачёв выступил по тв и сообщил жителям страны, что СССР перестаёт существовать, а красный флаг над Кремлём был заменён триколором. На этом история великой державы завершилась.