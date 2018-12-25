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Как закончился СССР 

Рамблер 3 часа назад
25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что оставляет пост. Двумя днями ранее Горбачёв провел десятичасовую встречу с преемником Борисом Ельциным, на которой обсуждалась передача власти от президента СССР к президенту РСФСР. 25 около 17:00 президент СССР провёл телефонные консультации с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом— Дитрихом Геншером, которым сообщил о своих намерениях и передаче контроля за ядерным оружием Борису Ельцину. В 19:00 Горбачёв выступил по тв и сообщил жителям страны, что СССР перестаёт существовать, а красный флаг над Кремлём был заменён триколором. На этом история великой державы завершилась.
Истории , Видео , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Джордж Буш
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