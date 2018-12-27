Жизнь кувырком

2018 год оказался богатым на скандалы в королевских семействах. Больше всего внимания прессы досталось британскому принцу Гарри и его жене Меган, но страсти кипели и в других странах: принцесса ОАЭ устроила побег из дворца, а король Малайзии женился на ростовчанке. Обзор главных сенсаций мира монархов — в материале «Ленты.ру»

Бабушка в шоке

Главной хранительнице королевских традиций и старейшей из ныне живущих монархов Елизавете II пришлось пережить очень непростой год, и дело не только в тяжелой подготовке к Брекзиту и смерти последних любимых корги. За год в королевской семье сыграли сразу две свадьбы, которые Елизавета II явно не слишком одобряла.

Так, королева полностью проигнорировала брак своего троюродного брата, лорда Ивара Маунтбаттена . И дело не только в дальнем родстве. Кузен Елизаветы II предпочел связать жизнь с мужчиной по имени Джеймс Койл. 22 сентября они сыграли первую в истории королевской семьи гей-свадьбу. К алтарю мужчину, одетого в яркий вельветовый пиджак, как и его жених, отвела его бывшая жена Пенни. Женщина призналась, что знакомство и отношения ее бывшего супруга с Койлом изменили его в лучшую сторону. Маунтбаттен сам настоял на свадьбе, так как его партнер никогда не был женат.

Единственным представителем королевской семьи, хоть как-то отреагировавшим на брак лорда Маунтбаттенна, стал принц Эдвард, граф Уэссекский, младший сын королевы Елизаветы II. Он отправил родственнику «теплейшие поздравления». К слову, в венах Маунтбаттена течет и русская кровь. Он приходится внуком графине Надежде Михайловне де Торби, правнучке императора Николая I по отцовской линии, а по материнской — правнучке Александра Пушкина.

Но больше всего хлопот королеве доставляло поведение новоиспеченной супруги любимого внука, принца Гарри. Еще до объявления о помолвке на его девушку, актрису Меган Маркл, нападали за слишком темный цвет кожи, американское происхождение и темное прошлое — в свои 37 лет она была разведена. Гарри собственноручно пытался остановить травлю невесты в прессе, но после этого из ниоткуда появились ее родственники.

Сводная сестра Саманта Грант, брызжа слюной, рассказывала всем желающим, что Меган лицемерка и любит только себя. Отец актрисы тоже отличился — устроил якобы случайную фотосессию с папарацци и продал эти снимки британским таблоидам. После этого его дочь прекратила с ним всякое общение, а Томас во всеуслышание заявил, что из-за огорчения пережил сердечный приступ. В итоге он так и не смог приехать на свадьбу дочери, а к алтарю ее отвел принц Чарльз . На церемонии присутствовала мать Маркл Дория Рэгланд.

После свадьбы в британские таблоиды принялись внимательно следить за отношением королевы к герцогине Сассекской: Елизавета II то делала ей замечание насчет выбора наряда, то отправляла на курсы этикета, то убрала фотографию с молодоженами подальше сразу после операции по удалению катаракты. Меган же продолжала совершать одну ошибку за другой: забывалась и сама закрывала дверь автомобиля, не снимала бирки с платья и красила ногти на руках в ненавистный для королевы черный цвет.

В декабре нападки на молодую семью достигли невиданных масштабов, и даже объявление о том, что они ждут появления на свет наследника, не смогло их смягчить. Всему виной стало объявление принца Гарри об их переезде из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию Фрогмор-хаус, подальше от старшего брата принца Уильяма и его жены Кэтрин. Несколько недель в прессе перемывали кости всем участникам скандала. Сначала все объяснили постоянными ссорами между слишком разными женами принцев: требовательная Меган якобы довела Кэтрин до слез еще перед свадьбой, во время примерки платья ее дочери, принцессы Шарлотты. После этого женщинам так и не удалось наладить общий язык, твердили источники.

Другие заверяли, что все дело в принце Гарри. Будто бы он жутко обиделся, что брат и его жена были заняты третьей беременностью Кэтрин и новорожденным сыном, а не помощью его невесте в адаптации к дворцовой жизни. Ходили даже слухи, что из-за этого некогда неразлучные братья отметят Рождество порознь. Тем не менее источники во дворце объясняют это тем, что принца Уильяма с супругой и маленькими детьми не пригласили в королевскую резиденцию не в первый раз и исключительно для того, чтобы их отпрыски не портили праздник.

Отдельной причиной для нападок на Меган стало ее нежелание связаться с отцом. В декабре Томас дал очередное душещипательное интервью, в котором пожаловался, что не дождался от дочери даже рождественской открытки: «Я пишу ей сообщения каждый день уже несколько недель, а она игнорирует меня. Не могу сказать точно, почему так происходит. Я очень люблю свою дочь. Я бы так хотел, чтобы она связалась со мной, написала мне сообщение или позвонила. Она не разговаривала со мной со дня свадьбы». В сочетании с новостями о том, что сразу несколько ассистенток Меган — Эми Перикл, Саманта Коэн и Мелисса Тоуэбти — уволились одна за другой, несмотря на то, что каждая годами работала во дворце, ее образ в таблоидах становится с каждым днем все хуже и хуже.

Те же источники рассказывают, что королева выражает крайнее неудовольствие в связи с затянувшимся скандалом. И кто знает, что выкинет бунтующая герцогиня в следующем году? Пользователи сети шутят, что Елизавета II не выдержит рождения в семье темнокожего правнука. Тем более, Меган собирается рожать ребенка дома и нарушить тем самым очередную королевскую традицию.

Все могут короли

Помимо свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в королевском мире произошли еще два знаковых бракосочетания монархов и тех, кто на первый взгляд не слишком-то им подходит.

Японская принцесса Аяко Такамадо познакомилась с 32-летним менеджером судоходной компаний NYK Line Кеем Морией в декабре 2017 года и влюбилась в него почти сразу. Они сблизились из-за общего желания сделать мир лучше, а также благодаря общим интересам: лыжам, книгам и путешествиям. Чувства 28-летней девушки оказались взаимны, их роман развивался стремительно, и уже в июне пара объявила о помолвке. Двоюродная племянница императора Японии Акихито полностью отдавала себе отчет в том, что лишится титула и будет вынуждена переехать в скромную квартиру мужа из дворцовых покоев, но все это ее не останавливало.

В конце октября пара сыграла свадьбу в храме Мэйдзи в Токио, крупнейшем святилище в городе. В церемонии объединились японские и европейские традиции: жених и невеста обменялись кольцами и вместе выпили из трех чашек саке. Невеста была одета и причесана в стиле периода Хэйан (с 794 по 1185 годы). Она призналась журналистам, что очень счастлива, а жених пообещал, что сделает все, чтобы помочь ей адаптироваться к жизни за пределами дворца. Император Акихито благословил ее на брак, а из казны молодая пара получила щедрый подарок — около 107 миллионов йен (примерно 62,8 миллиона рублей).

Кардинально противоположная история произошла с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. 25-летняя девушка получила билет в королевскую жизнь после свадьбы с королем Малайзии Мухаммадом V Келантаном Султаном. 22 ноября роскошная церемония прошла в подмосковной Барвихе. Гостям не подавали алкоголь, а вся еда была халяльной. Ради брака с 49-летним монархом Воеводиной пришлось принять ислам.

Прошлая жена Мухаммада V происходила из королевской семьи, но их брак продержался всего четыре года: с 2004 по 2008 годы. Поэтому на момент встречи с моделью из Ростова-на-Дону он уже десять лет был одинок.

Пока неизвестно, станет ли Воеводина королевой, однако, даже если это произойдет, то ненадолго: должность короля в Малайзии является выборной. Срок правления длится пять лет, а Мухаммад V вступил на престол в 2016 году. Впрочем, даже после истечения срока он все равно останется одним из девяти султанов — наследственных правителей каждого штата страны. Пока девушке приходится довольствоваться почетным ненаследуемым титулом «датин», который автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы.

Из золотой клетки

Дочь эмира Дубая, напротив, стремилась не остаться в королевской семье, а выбраться из золотой клетки. Для 32-летней шейхи Латифы бинт Мохаммед Аль Мактум это была уже вторая попытка побега. Первый раз она попробовала сбежать из страны в 16 лет, но попалась на границе. Без всяких скидок на благородное происхождение — Латифа является дочерью премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — ее три года продержали в заключении, избивали и пытали. Ее старшей сестре повезло еще меньше. Когда в 2000 году она сбежала в Великобританию, через месяц ее вычислила, схватила и доставила обратно в страну агентура шейха. Девушку признали невменяемой и держат взаперти, за ней присматривает только медперсонал.

Однако это не ослабило решимости Латифы сбежать. Наоборот, девушка решила на этот раз разработать максимально изощренный план. В 2011 году она наткнулась на информацию о человеке, которому удалось покинуть ОАЭ незамеченным. Им оказался бывший агент военной разведки Франции Эрве Жобере, вынужденный бежать из страны после конфликта с властями. Мужчина вывел из строя единственный полицейский катер, сбежал из гостиницы в женском одеянии поверх водолазного костюма и доплыл на надувной лодке до яхты друга, ждавшей его в международных водах. Затем он переплыл Аравийское море, достиг Мумбая и оттуда добрался до родины.

Девушка отправила отчаянному французу письмо по электронной почте, между ними завязалась переписка. Поначалу мужчина не поверил, что беседует с принцессой, но в итоге Латифе удалось его убедить и получить множество ценных советов. Посредницей между ними выступила преподавательница капоэйры из Финляндии Тиина Яухияйнен. Она крепко подружилась с принцессой и периодически летала на встречи с Жобером, помогавшим ей составить план побега.

В марте 2018 года Латифа встретилась за завтраком с Яухияйнен, переоделась и надела темные очки. Затем подруги на машине доехали до соседней страны — Омана. Там они сели на заранее заготовленные надувную лодку и гидроцикл и 40 километров плыли до яхты, на которой их ждал Жобер. После этого они несколько дней двигались по направлению к индийскому Гоа под американским флагом. Латифа почти круглосуточно пыталась связаться со всеми, кто мог ей помочь: правозащитниками, репортерами и лояльными к ней родственниками, но никто не отвечал.

Судя по всему, план оказался неидеальным, и когда до спасительного побережья оставалось всего 50 километров, к судну подплыл военный корабль. Вооруженные люди поднялись на борт и увели дочь шейха.

С тех пор о девушке ничего не было слышно: Латифа не появлялась на публике, не выходила на связь с друзьями и Жобером, все ее аккаунты в социальных сетях были удалены. И только официальные источники утверждают, что у девушки «все отлично», и она встретит Рождество с любимыми родственниками.

В конце декабря для большей убедительности правительственное новостное агентство даже опубликовало снимки Латифы со встречи с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мэри Робинсон. На фотографиях шейха улыбалась, пусть и несколько потерянно.

Болезнь Золушки

В конце октября 45-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит огорошила подданных печальной новостью: врачи диагностировали у нее смертельно опасное неизлечимое заболевание — фиброз легких. Болезнь обнаружили на ранней стадии, потому любимая народом принцесса, некогда бывшая официанткой, не планирует отказываться от дворцовых дел. «Моя цель — продолжать работать и участвовать в официальных мероприятиях как можно дольше», — заявила она обеспокоенным норвежцам.

Диагноз не стал особым сюрпризом: Метте-Марит никогда не отличалась крепким здоровьем, а также довольно часто получала разнообразные травмы. В 2008 году во время визита в Киев она упала с лестницы и получила сотрясение мозга. В том же году неожиданная болезнь помешала ей нанести визит в Чили, а ранее во время поездки в Германию она получила сильный солнечный ожог. В январе 2018 года она жаловалась на головокружение, из-за чего ей пришлось пропустить несколько запланированных дворцовых мероприятий.

Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хаакона в 2001 году. Они познакомились на музыкальном фестивале в 1990-х, при этом наследника престола не смутило, что у его возлюбленной уже был ребенок от бывшего мужа-наркоторговца. Принцесса быстро завоевала народную любовь и стала постоянной героиней публикаций разнообразных изданий.

Доктора отмечают, что вылечить фиброз нельзя, как нельзя и залечить рубцы в легких, вызванные заболеванием. Поэтому врачи пытаются замедлить развитие болезни кронпринцессы и просят ее постоянно пользоваться ингалятором, чтобы облегчить симптомы.