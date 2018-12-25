Зачем Сталин построил канал имени Москвы

15 июля 1937 торжественное открытие Канала имени Москвы, соединившего реки Москву и Волгу. Этот канал сделал столицу портом пяти морей, обеспечил водой миллионы москвичей на поколения вперед, связал по воде две столицы. Идея появилась еще при Петре I, а реализована была руками узников Дмитровлага.

Обеспечить Москву водой

К 1930-ым годам недостаток водоснабжения Москвы стал очевиден даже с набережных Москвы-реки — ее можно было перейти вброд в районе кремлевской стены. Ходынского, Преображенского, Андреевского, Артезианского, Мытищинского и Рублевского водопроводов едва хватало. Они давали 15 млн ведер в сутки, что при населении в 3 млн и развивающейся промышленности было категорически мало. Засушливым летом водоснабжение ограничивалось.

В 1931 году было принято такое решение ЦК: "…Необходимо коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги, Госплану и Наркомводу приступить немедленно к составлению проекта этого сооружения с тем, чтобы уже в 1932 году начать строительные работы по соединению Москвы-реки с Волгой".

Водяной мост

Главная проблема, которая стояла перед всеми гидрологами, обращавшимися к теме соединения Москвы с Волгой, была Дмитровская возвышенность — она на 60 метров выше уровня Москвы реки. Инженеры решили, что прокопать такой глубокий канал, да еще больше ста километров в длину, невозможно. Надо пустить воду поверху — создать своего рода водяной мост — от Строгино до Дубны, на который поднять воду из рек, а для этого перегородить Волгу плотиной у устья Дубны — деревни Иваньково. Так появилось Иваньковское водохранилище — "Московское море", откуда часть воды пошла по старому руслу, а часть повернула в искусственное русло — к Москве-реке.

Как это сделали

Для того, чтобы понять масштаб работ, потребовавшихся для реализации такого проекта, несколько цифр. Было построено 240 гидростроительных объектов: шлюзы, плотины, водохранилища, гидроэлектростанции, три порта и множество пристаней. Все любимые москвичами искусственные озера: Икшинское, Учинское, Пяловское, Пестовское, Клязьминское и Химкинское — появились тогда.

Побочными проектами стали шоссейные и железные дороги, мосты, развязки, тоннели, в том числе всем известный Тушинский. Самым передовым на тот момент из этих объектов стал железнодорожный мост Рижской железной дороги. Его пролеты тогда были рекордными по длине в СССР и уступали лишь мосту в Испании через реку Эсла. Копали русло 200 экскаваторов — невиданное ни на одной стройке мира количество. Поезда одновременно могли доставлять 50 тысяч тонн груза, было вырыто 200 млн кубометров земли и залито 7 млн тонн бетона.

Рабочая сила

Но основной рабочей силой на строительстве были узники ГУЛАГа. Вот строчки из "Архипелага ГУЛАГ" Солженицына: "Говорят, за зиму с 1931 на 1932 г. вымерло около 100 тысяч человек. Это на Беломорстрое, а канал Москва-Волга строился в два раза дольше по сравнению с Беломорско-Балтийским каналом, и можно себе представить, сколько же наших соотечественников покоятся на берегах этого канала".

Рабочих готовили на месте, на курсах, организованных в Дмитрове недалеко от стройки. Там оперативно готовили специалистов 43 специальностей. Почти 290 000 человек закончили эти курсы до 1936 года. Из-за недостатка кадров, заключенных ГУЛАГа, имевших специальность, ставили не ответственные работы. После окончания строительства было решено освободить 55 000 человек за ударную работу, но тех, кто сидел по политической 58-ой статье, это не коснулось — они поехали дальше, на другие каналы.

Закрыть Волгу!

Работы были закончены весной 1937 года. 23 марта Волгу перекрыли: полностью на три минуты, а затем постепенно поднимали щиты плотины, чтобы вода отправлялась по старому руслу, одновременно наполняя и задуманное водохранилище. Спустя две недели Московское море заполнилось, и воду пустили в сторону Москвы. К 17 апреля канал был наполнен, уровень Москвы-реки повысился на три метра, в майские праздники первые пассажирские пароходы прошли по каналу до Кремля.

Интересно, что канал до 1947 года не имел названия, а получил его в честь 800-летия столицы. Говорят, что в отличие от других подобных сооружений, московский канал не сильно попортил экологическое состояние Подмосковья, а местами даже наоборот. Вот только периодически на его берегах размывает массовые захоронения погибших заключенных.