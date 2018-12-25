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Обнаружены растения, пережившие Великое вымирание 

Мир24 3 часа назад
Фото: МТРК «МИР» / Куковский Артём
На берегу Мертвого моря обнаружили ранее неизвестную «колыбель растений». Группа палеонтологов открыла на территории Иордании слой пермских осадочных пород, в которых хорошо сохранились окаменелости растительного мира. Они обладали отличительными особенностями, которые, как считалось, сформировались гораздо позже.
Напомним, Пермский период начался примерно 289 миллионов лет назад и продлился 47 млн лет.
Ученые идентифицировали три основных группы растений. Так, в отложениях сохранились ветки Ногоплодниковых — это второе по величине семейство хвойных деревьев, существующее и сегодня.
Также исследователи обнаружили листья и семена семейства Corystospermaceae, вымерших около 150 миллионов лет назад, и остатки Беннеттитовых (древовидных голосеменных), исчезнувших к концу мелового периода.
Находка показала, что эти растения эволюционировали на миллионы лет раньше, чем считалось. Они смогли пережить Великое вымирание, уничтожившее множество видов — хотя ученые пока не могут сказать, как именно.
Но можно предположить, что тот период смогли преодолеть и другие представители флоры, а экосистемы, в которые они были включены, сохраняли определенную стабильность.
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