Как живут «жрицы любви» в разных странах

В большинстве государств первая древнейшая профессия находится под запретом. Однако законодательство некоторых стран позволяет заниматься этим ремеслом. Правда, с определенными условиями. О необычных фактах из стран c легальной проституцией читайте в свежем обзоре далее.

Франция

Скромная одежда. Хотя проституция во Франции законна, заниматься ей можно только самостоятельно, без участия сутенеров и борделей (существование публичных домов запрещено с 1946 года). А в прошлом году правительство и вовсе постановило: проститутки могут работать по специальности, но только в том случае, если будут максимально незаметными. В частности, ночным бабочкам запретили носить короткие юбки, шпильки и глубокие декольте.

Вид на жительство и пособие. Впрочем, есть в законодательстве Франции и позитивный пункт относительно проституции — он относится к девушкам-нелегалам. Так, если проститутка решит отказаться от своей работы и навсегда завязать с секс-индустрией, ей будет предоставлен вид на жительство и денежное пособие.

Нидерланды

Пособие на секс для инвалидов. В этой стране вот уже много лет существует такое понятие, как пособие на секс для инвалидов. Ежемесячно выплачивать сумму в размере около 40 долларов людям с ограниченными возможностями правительство постановило еще в 1992 году.

Германия

Презервативы и рабочее место. Здесь, как и в соседней Франции, сутенерство строжайше запрещено. Зато проститутки могут работать как самостоятельно, так и в публичных домах. Только вот жить на рабочем месте немецкие законы девушкам запрещают. И еще один немаловажный момент — клиенты ночных бабочек в обязательном порядке должны использовать презервативы.

Паркоматы для путан. А в 2011 году на улицах немецкого города Бонн появились «паркоматы» для проституток, похожие на те, с помощью которых водители оплачивают стоянку. Это устройство рассчитано на девушек, работающих на улицах города. Каждая проститутка, которая выходит на «охоту» с 20:15 до 06:00, должна приобрести талончик за 6 евро вне зависимости от того, найдет девушка клиентов или нет.

Бельгия

Позировать запрещено. В этой стране проститутки могут работать только у себя дома или на съемной квартире. При этом девушкам не запрещается предлагать свои услуги на улицах — правда, с одним «но». Дамам строжайше запрещено носить вызывающую одежду и принимать сексуальные позы, завлекая прохожих. Для нарушительниц предусмотрен штраф — 120 евро.

Италия

Светоотражающие жилеты. В отличие от своих бельгийских коллег власти Италии не против, чтобы работницы секс-индустрии носили заметную одежду. В конце прошлого года в Милане приняли закон, обязывающий всех проституток, работающих на улице в районах оживленных трасс, носить светоотражающие жилеты. Для нарушительниц предусмотрен большой штраф — 500 евро.

Финляндия

Секс в обмен на жилье. В Финляндии женщины законно могут снять квартиру и расплачиваться за нее с арендодателем не ассигнациями, а сексуальными услугами. При этом стесненной в средствах даме совершенно не обязательно работать проституткой. Правом «секс за жилье» может воспользоваться любая девушка. Главное, чтобы и арендатор, и арендодатель были совершеннолетними.

Страны Евросоюза

Язык проституток. Владельцы борделей в странах ЕС, где эти заведения легальны, в обязательном порядке должны знать родной язык своих сотрудниц. Такое решение было вынесено осенью 2015 года Европейским судом правосудия после того, как владелец борделя из Амстердама пожаловался на чиновников города, отказавшихся продлить ему разрешение на работу, так как он не знал родного языка своих сотрудниц — девушек из Болгарии и Венгрии. Мужчину в суде выслушали, однако не поддержали, а наоборот — выпустили новый закон. По мнению суда, это решение поможет предотвратить преступления против работниц секс-индустрии, которые могут принуждаться к труду силой.