Как появились горские евреи

За свою длительную и непростую историю евреи неоднократно подвергались различным гонениям во многих странах мира. Спасаясь от преследователей, представители некогда единого народа в течение веков разбрелись по разным уголкам Европы, Азии и Северной Африки.

Одна группа евреев в результате долгих скитаний прибыла на территорию Дагестана и Азербайджана. Эти люди создали самобытную культуру, впитавшую в себя традиции и обычаи разных народов.

Называют себя джууру

Этноним «горские евреи», получивший широкое распространение в России, нельзя считать полностью легитимным. Так этих людей назвали соседи, чтобы подчеркнуть их отличие от остальных представителей древнего народа. Сами себя горские евреи именуют джууру (в единственном числе — джуур). Диалектные формы произношения допускают такие варианты этнонима, как «жугьур» и «гьивр». Их нельзя назвать отдельным народом, это этническая группа, сформировавшаяся на территориях Дагестана и Азербайджана. На Кавказ предки горских евреев бежали в V веке из Персии, где представители колена Симонова (одного из 12 колен Израилевых) жили с VIII века до нашей эры.

За несколько последних десятилетий большая часть горских евреев покинула родные края. По оценкам специалистов, общая численность представителей этой этнической группы составляет около 250 тысяч человек. В основном они сейчас живут в Израиле (140-160 тысяч) и США (примерно 40 тысяч). В России насчитывается порядка 30 тысяч горских евреев: крупные общины находятся в Москве, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Грозном, Хасавюрте и Буйнакске. В Азербайджане на сегодняшний день живут около 7 тысяч человек. Остальные — в разных европейских странах и Канаде.

Говорят на диалекте татского языка?

С точки зрения большинства лингвистов, горские евреи говорят на диалекте татского языка. Но сами представители колена Симонова этот факт отрицают, называя свой язык джуури.

Для начала разберемся: кто такие таты? Это выходцы из Персии, бежавшие оттуда, спасаясь от войн, междоусобиц и восстаний. Они поселились на юге Дагестана и в Азербайджане, как и евреи. Татский относят к юго-западной группе иранских языков.

По причине длительного соседства языки двух вышеназванных этнических групп неизбежно приобрели общие черты, что дало специалистам повод рассматривать их в качестве диалектов одного языка. Однако горские евреи считают данный подход в корне неверным. По их мнению, татский так же повлиял на джуури, как немецкий — на идиш.

Впрочем, советское правительство в подобные лингвистические тонкости не вникало. Руководство РСФСР вообще отрицало какое-либо родство жителей Израиля с горскими евреями. Повсеместно происходил процесс их татизации. В официальной статистике СССР обе этнические группы учитывались как некие кавказские персы (таты).

В настоящее время многие горские евреи утратили родной язык, перейдя на иврит, английский, русский или азербайджанский — в зависимости от страны проживания. Кстати, у представителей колена Симонова с давних времен была своя письменность, которую в советское время перевели сначала на латиницу, а потом — на кириллицу. На так называемом еврейско-татском языке в ХХ веке было издано несколько книг и учебников.

Они похожи на лезгин

Об этногенезе горских евреев до сих пор спорят антропологи. Одни специалисты причисляют их к потомкам праотца Авраама, другие считают кавказским племенем, принявшим иудаизм в эпоху Хазарского каганата. Например, известный российский ученый Константин Курдов в своей работе «Горские евреи Дагестана», которая была опубликована в «Русском антропологическом журнале» от 1905 года, писал, что горские евреи более всего близки лезгинам.

Другие исследователи отмечают, что представители колена Симонова, давно поселившиеся на Кавказе, своими обычаями, традициями и национальной одеждой похожи на абхазов, осетин, аварцев и чеченцев. Материальная культура и социальная организация у всех этих народов почти идентичны.

Горские евреи долгие века жили большими патриархальными семьями, у них бытовало многоженство, а за невесту полагалось платить калым. Обычаи гостеприимства и взаимной помощи, присущие соседним народам, всегда поддерживались и местными иудеями. Они и сейчас готовят блюда кавказской кухни, танцуют лезгинку, исполняют зажигательную музыку, характерную для жителей Дагестана и Азербайджана.

Но, с другой стороны, все эти традиции необязательно свидетельствуют об этническом родстве, они могли быть позаимствованы в процессе длительного сосуществования народов. Ведь горские евреи сохранили и свои национальные особенности, корни которых уходят в религию предков. Они отмечают все основные иудейские праздники, соблюдают свадебные и похоронные обряды, многочисленные гастрономические запреты, следуют наставлениям раввинов.

Британский генетик Дрор Розенгартен проанализировал Y-хромосому горских евреев в 2002 году и выяснил, что отцовские гаплотипы представителей этой этнической группы и других общин евреев во многом совпадают. Таким образом, семитское происхождение джууру теперь научно подтверждено.

Боролись с исламизацией

Одной из причин, позволившей горским евреям не затеряться среди других жителей Кавказа, является их религия. Твердое следование канонам иудаизма способствовало сохранению национальной идентичности. Примечательно, что в начале IX века сословная верхушка Хазарского каганата — мощной и влиятельной империи, располагавшейся на юге современной России, — приняла веру евреев. Произошло это под влиянием представителей колена Симонова, живших на территории современного Кавказа. Перейдя в иудаизм, хазарские правители получили поддержку евреев в борьбе с арабскими захватчиками, экспансию которых удалось остановить. Впрочем, каганат все равно пал в ХI веке под натиском половцев.

Пережив монголо-татарское нашествие, долгие столетия иудеи боролись с исламизацией, не желая отказываться от своей религии, за что неоднократно подвергались гонениям. Так, войска иранского правителя Надир-шаха Афшара (1688-1747 гг.), не раз нападавшие на Азербайджан и Дагестан, не щадили иноверцев.

Еще одним полководцем, который среди прочего стремился исламизировать весь Кавказ, был имам Шамиль (1797-1871 гг.), противостоявший Российской империи, утверждавшей свое влияние на этих землях в XIX веке. Опасаясь истребления со стороны радикальных мусульман, горские евреи поддержали русскую армию в борьбе с отрядами Шамиля.

Садоводы, виноделы, торговцы

Иудейское население Дагестана и Азербайджана, как и их соседи, занимается садоводством, виноделием, плетением ковров и изготовлением тканей, кожевенным делом, рыболовством и другими традиционными для Кавказа промыслами. Среди горских евреев немало успешных бизнесменов, скульпторов и писателей. Например, одним из авторов памятника Неизвестному солдату, установленному в Москве у Кремлевской стены, является Юно Рувимович Рабаев (1927-1993 гг.). В советское время жизнь земляков в своем творчестве отразили писатели: Хизгил Давидович Авшалумов (1913-2001 гг.) и Миши Юсупович Бахшиев (1910-1972 гг.). А сейчас активно издаются книги стихов Эльдара Пинхасовича Гуршумова, который возглавляет Союз кавказских писателей Израиля.

Представителей иудейской этнической группы на территории Азербайджана и Дагестана не стоит путать с так называемыми грузинскими евреями. Этот субэтнос возник и развивался параллельно и имеет свою самобытную культуру.