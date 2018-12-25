Спуск красного флага: как уходила советская эпоха

25 декабря 1991 года завершилась история Советского Союза — крупнейшего мирового государства XX века. Его первый и единственный президент Михаил Горбачев заявил об отставке, а красный флаг над Кремлем был заменен на российский триколор. Корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов рассказал о том, как это было.

Кадры, когда красный кумач уступает место российскому триколору, облетели весь мир. Время формальной кончины Союза Советских Социалистических Республик было зафиксировано с врачебной точностью: 25 декабря 1991 года, 19 часов 36 минут по московскому времени.

Красная площадь тогда была пуста: мокрый снег с дождем, не до прогулок. Из штатских — двое рабочих на замене флагов да несколько журналистов. В те минуты в прямом эфире выступал Михаил Сергеевич. Говорил о своей отставке и объяснял ее причины. «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР», — заявил Горбачев в тот день.

А ведь еще весной того же года 148 миллионов советских граждан ходили на референдум, который еще в 1990 году предложил провести генсек Горбачев. Почти 77% проголосовали за сохранение Советского Союза.

Но распад уже было не остановить. 12 июля 1990 года прошел 28-й, последний в истории съезд ЦК КПСС

«Заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большие возможности эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественными политическими организациями республики», — говорил с трибун будущий президент России Борис Ельцин

А потом произошел Августовский путч и возвращение Горбачева из заточения в Форосе. И парад суверенитетов. На Украине, например, к этому времени уже почти год как была принята декларация о независимости.

«Возникли такие вопросы, как «нельзя быть и тут и между там». Надо делать что-то одно. Строить государство или строить новый союз», — рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук

И только Казахстан объявил о независимости самым последним, 16 декабря 1991 года. Это произошло спустя неделю после событий в Беловежской пуще. Когда назад пути уже не было.

8 декабря 1991 года лидеры трех славянских республик на охотничьей усадьбе в белорусских Вискулях подписали соглашение о создании СНГ, а по сути, — о распаде Советского Союза.

«Когда мы начали работать, я понял, что у российской делегации были заготовки. Первый звонок, который сделал Ельцин — был звонок Бушу», — поделился занимавший в 1991 году пост председателя Совета министров Беларуси Вячеслав Кебич

И только потом в известность поставили президента Советского Союза Горбачева, у которого тогда впервые сдали нервы.

«Ну, это вообще позор! Вы разговариваете с президентом США, а с президентом страны вы не разговариваете! Это стыд! Стыдобище!» — возмущался бывший глава государства.

А последнего флага Советского Союза так больше никто и не видел. По одним данным — его сожгли, по другим — он находится в частной коллекции.