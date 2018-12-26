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Как могли бы выглядеть носы марсиан 

Популярная механика 24 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Пол: Секретный материальчик"
Известно, что человеческий нос в ходе эволюции по-разному адаптировался к тому или иному климату (например, более широкий нос сформировался у тех, кто жил в жарких и влажных климатических условиях, а более узкий — у тех, кто жил в холодном и сухом климате). Однако как бы мог трансформироваться человеческий нос в марсианских условиях?
Польский дизайнер Марта Флисыковска (Marta Flisykowska) в рамках своего проекта Who Nose представила различные варианты того, как бы адаптировался нос человека к марсианскому климату — с допущением, что люди бы дышали на Марсе без специальных устройств. Среди особенностей климата Красной планеты — низкие температуры, более тонкая — в сравнении с земной — атмосфера, пропускающая больше солнечного света, и низкое давление. Всего дизайнер создала довольно много различных вариантов носа, при этом три наиболее вероятных были напечатаны с помощью 3D-принтера.
Marta Flisykowska
Одна из моделей, как можно заметить, имеет две пары ноздрей — для более эффективного согревания воздуха. Другая модель — это плоский нос: такая форма обеспечивала бы лучшую защиту от Солнца и была бы более удобна для частого ношения шлема. Третья же модель имеет специальную волнистую форму — которая, как предполагается, позволила бы лучше резонировать звуку человеческого голоса и распространяться на большее расстояние.
Разумеется, носы будущих марсианских людей могут изменяться как-то иначе. И в любом случае, на первых этапах колонизации Красной планеты — до терраформирования — для дыхания людям бы пришлось пользоваться специальными приспособлениями.
Работа дизайнера была опубликована в журнале Journal of Science and Technology of the Arts.
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