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Почему день святой Вальпургии стал праздником ведьм 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Первое мая католическая церковь отмечает день святой Вальбурги (Вальпургии). Однако Вальпургиева ночь в массовой культуре ассоциируется вовсе не с религиозным праздником, а с разнузданным шабашем ведьм.
По средневековым представлениям в ночь на 1 мая ведьмы летают на гору Броккен (или Лысую гору), где в компании дьявола, чертей, оборотней и другой нечисти устраивают оргии вокруг костров.
Такие представления были особо популярны в Германии, Австрии, скандинавских странах.
Почему же день памяти скромной монахини приобрел зловещие черты?
До прихода христианства язычники Европы повсеместно отмечали 1 мая как день пробуждения природы и прихода весеннего солнца. Кельты широко отмечали Белтейн, который трактовался как праздник начала лета.
В честь этого дня разжигали костры на холмах, прыгали через них, символически очищали скот, прогоняя его между огнями. К этому же дню относится традиция избрания короля и королевы мая, которые в более ранние времена представляли собой бога и богиню плодородия. Праздники сопровождались танцами и играми.
В христианские времена все языческие праздники попали под запрет. Церковь активно боролась с древними традициями и объявила прежних богов демонами, а духов природы — чертями и суккубами.
Однако люди, особенно крестьяне, чья жизнь напрямую зависела от урожая, неохотно отказывались от привычных обрядов и тайно соблюдали их. Особенно это касалось женщин. Именно их секретные собрания стали основанием для средневековых легенд. Танцы и игры с эротическим подтекстом открыто осуждались, а раскованное поведение всячески осуждалось.
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Истории , Католическая церковь
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