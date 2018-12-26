Как Англия стала крупным торговым партнером России

В XV веке, как писал историк, «изумлённая Европа обнаружила у своих границ огромное и сильное государство — Московию». Дружбы русского государя искали многие европейские монархи, ведь она сулила выгодную торговлю и возможный союз против мусульманской грозы. Несмотря на это, Англия «открыла» для себя Россию совершенно неожиданно.

На пути в Китай

Англичане, к XVI веку добившиеся неплохих успехов в кораблестроении и мореплавании, искали короткие пути в Китай, Индию и Персию. Одним из таких предпринимателей из Альбиона был Ричард Ченслор, основавший со своими компаньонами предприятие под длинным названием «Мистерия и компания торговцев авантюристов для открытия регионов, доминионов, островов, и места неизвестных». Три корабля, нанятые этой компанией, вышли из Лондона 10 мая 1553 года в поисках «северного пути в Китай». Купцами двигал и соревновательный интерес: их целью было потеснить тогдашних монополистов, Испанию и Португалию.

Однако холодные моря не благоприятствовали английским предпринимателям. В шторм, разразившийся у Лофотенских островов, корабль Ченслора потерял из виду два других судна. Оставшиеся без «Эдуарда Бонавентуры» Ченслора, глава экспедиции, Уиллоби, достиг Баренцева моря и Новой земли, после чего повернул на юг и решил зазимовать в губе реки Варзина. Экипажи двух кораблей не пережили тяжёлой зимы.

Судьба же Ричарда Ченслора вывела его в Белое море, где корабль благополучно вошёл в Двинский залив. В Холмогорах купца представили русскому воеводе, и тот, не задумываясь, направил англичанина в Москву к русскому царю. Так английский «гость» неожиданно для себя сделался первым послом Англии в России.

Московская компания

Иван Васильевич благосклонно принял Ченслора в Москве, показал ему столицу и рассказал о новых успехах своего государства: в 1552 году русские войска овладели Казанью, и теперь готовились к походу на Астрахань.

Перспективы того, что этот важный форпост на пути в Персию и Индию окажется в руках Московии немало обрадовала предприимчивого Ченслора. Он передал государю письма юного короля Эдуарда VI, предусмотрительно написанные на разных языках. Царь написал английскому монарху ответное письмо, в котором разрешал английским купцам торговать в Московии. Весной 1554 года Ченслор повез благие вести на родину через всю Европу.

В Англии на тот момент уже был новый монарх. Королева Мария Тюдор выдала патент на торговлю с Московией для компании «Mystery…», которая теперь называлась просто, «Muskovy Company», или «Московская компания». Предприятие находилось под защитой английской короны, и теперь получала право не только вести дела с Московией, но и бороться с другими иностранными конкурентами на территории страны, а также налаживать через её территорию торговлю с Китаем, Индией и Персией.

Новые привилегии

В 1555 уже знакомый нам Ричард Ченслор снова предстал перед московским государем. Иван IV выдал англичанам льготные грамоты, разрешавшие вести свободную и беспошлинную торговлю оптом и в розницу на территории страны. Компании разрешалось открыть представительства в Холмогорах и Вологде. Благоволивший к иностранным гостям царь даже подарил англичанам двор в Москве, расположившийся в Москве у церкви Святого Максима.

Компании также разрешалось вести свой собственный суд, однако, споры с русскими купцами решались с участием царского казначея. Все эти привилегии позволили «Московской компании» занять положение монополиста на русском рынке: по степени влияния на торговые дела с ней не могло соперничать ни одно иностранное предприятие.

Для развития отношений с Англией Иван Васильевич направил в Лондон вместе с Ченслором своего посла, дьяка Посольского приказа Осипа Непею. Путешествие закончилось трагически для Ченслора: этот переживший столько опасностей мореплаватель и предприниматель погиб в кораблекрушении у берегов Шотландии. Осип Непея же спасся и провел успешные переговоры с английской королевой.

Грандиозные успехи

Новый английский представитель, Дженкинсон, привёз в Москву немало подарков, в числе которых были и живые лев и львица. Но главным для московского царя были все же английские специалисты: врачи и мастера горного дела. Все это позволило англичанам упрочить своё положение и заняться новой задачей: поиском торговых путей в восточные страны.

Обнаружив, что традиционные караванные пути через Бухару больше не действуют, а Персия покупает европейские товары через Турцию, «Московская компания» решила сосредоточиться на освоении русского рынка. Теперь англичане, получив дополнительную защиту своего монарха, могли монополизировать торговлю через русский север. Действительно, через Двинский залив, огибая берега Швеции и Норвегии, в Англию потянулись торговые караваны.

Англичане торговали беспошлинно, однако согласно старинному обычаю право первой совершать у них закупки имела государева казна. Превосходное положение на русском рынке позволило использовать «ножницы цен», завышая их на английские товары и занижая на русские. Безнаказанные спекуляции торговцев из Альбиона не могли не вызвать недовольство русского купечества: на поведение английских «гостей» послу Дженкинсону жаловался Иван Грозный

Недовольство достигло предела, когда царь заставил англичан платить половину пошлины, кроме того, компании разрешалось вести торговлю в Казани и Астрахани только с разрешения государя. После окончания Ливонской войны, когда Московия утратила возможность вести торговлю с Европой через Прибалтику, все иноземные купцы получили возможность на равных правах торговать на русском севере.

Эта мера не могла понравиться «Московской компании»: теперь переговоры о возвращении монополии они вели с новым царём, Фёдором Иоанновичем. В 1587 компания вернула это право, которое сохранялось вплоть до правления царя Алексея Михайловича.