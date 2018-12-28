Что за «парящие» объекты мы видим перед глазами

Это распространенное явление, которое по-научному называется Muscae volitantes, или в переводе с латинского "Летающие мушки". Хотя никакого отношения к насекомым эти объекты не имеют.

Кажется, что эти объекты "плавают" прямо перед глазом, но на самом деле, они находятся внутри его стекловидного тела. Их движения напоминают плавание или парение в невесомости из-за того, что стекловидное тело глаза — это бесцветная желеобразная консистенция, состоящая в основном из воды, то есть, эти объекты на самом деле плавают.

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Одним видятся точки или длинные нити, другим — червяки или паутинки. И те, и другие по-своему правы. И это не иллюзия, а отбрасываемая на сетчатку глаза тень мелких частиц, блокирующих свет, который проходит через глаз. Этими частицами может быть коллаген, эритроциты или крошечные фрагменты тканей.

"Летающих мушек" чаще видят здоровые люди средних лет и преклонного возраста. Дело в том, что с возрастом часть желеобразной субстанции естественным образом разрушается и становится более текучей, а растворенные в воде частицы могут слипаться, образуя при этом более крупные структуры, которые и воспринимаются человеком как "мушки".

Время от времени все видят "мушек", это нормально, особенно если смотреть на что-то яркое и однородное по цвету, например, голубое небо, пустой белый экран монитора или снег. Так происходит из-за того, что при взгляде на яркое зрачки глаз сужаются, делая любые объекты в стекловидном теле более четкими.

Если "мушки" не мешают зрению, вероятно, нет никаких причин для беспокойства. Однако, если они появились внезапно и стали раздражающими, если их стало заметно больше и они мешают вашему зрению, нужно обязательно обратиться к врачу. "Мушки" могут быть связаны с возникновением некоторых заболеваний, например, миопией, неврастенией, отклоняющимся от нормы метаболизмом, задней отслойкой стекловидного тела и т.д.