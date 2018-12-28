Как чума уничтожила род тверских князей

12 сентября 1485 года Тверское княжество вошло в состав Московского государства. Для русской истории это был знаковый момент. Сложись борьба Твери с Москвой иначе — жили бы мы в совсем другой стране.

Первый князь Всея Руси

Михаил Ярославич родился после гибели своего отца. Третий по счёту Тверской князь, он превратил свой удел в сильное средневековое государство. Михаил Ярославич стал не просто Великим князем, но — впервые в русской истории — Великим князей всея Руси. Именно так к нему обращался сам константинопольский патриарх.

Сам ярлык на великое княжение достался ему непросто: по сути, князь Михаил купил его, пообещав ордынскому хану платить большую дань, чем его соперник, московский князь Юрий Данилович.

Михаил Ярославич принял мученическую смерть: через четырнадцать лет после триумфального возвращения из Орды он ехал туда ещё раз, зная, что будет казнён. Над ним был учинён суд, его связали, по ночам руки и ноги заковывали в колодки. Татары издевались над ним и, в конце концов, избив, вырезали князю всея Руси сердце. Погибнув, Михаил Ярославич спас тверичей от опустошительного татарского набега.

Грозные очи

Сын Михаила Ярославича Дмитрий полностью оправдывает данное ему прозвище «Грозные Очи». Согласно летописям, в первый самостоятельный поход он отправился в возрасте… 12 лет. Целью Дмитрия был Нижний Новгород. Кто знает, устоял бы город против юного князя, если бы во Владимире его не отговорил от войны митрополит Пётр.

Следующий поход Дмитрия состоялся через три года и тоже оказался бескровным: тверское войско во главе с пятнадцатилетним князем, постояв на берегах Волги против новгородского войска, вынудило противника принять свои требования.

Превосходя всех соперников, в том числе и московских князей, в личных качествах, Дмитрий имел все шансы продолжить дело возвышения Твери, начатое его отцом, но в дело снова вмешались татары. Хан Узбек, убивший отца Дмитрия, теперь расправился с 26-летним сыном.

Татарский князь

Брат Дмитрия Александр получил ярлык на великое княжение, но вместе с ним — непрошенных гостей. Двоюродный брат хана Шевкал вместе со свитой поселился в княжеском тереме и стал притеснять не только князя и его приближённых, но и всех тверичей.

Закончилось всё тем, что по княжеству прошёл слух, будто Шевкал собирается перебить княжеский род, сам сесть на престол и — мало того — обратить всех в магометанскую веру. Слишком велика была ненависть народа, и Александр Михайлович не смог удержать мятежа, который начался с пустяка: некий дьякон по имени Дюдко повёл на водопой молодую лошадь. Татары стали отнимать её. За дьякона вступились прохожие. Завязалась потасовка, которая переросла в восстание. Вскоре тверичи истребили всех ордынских гостей, причём произошла резня в день Успения Богородицы.

Хан Узбек отправил против Твери карательный отряд. Александр вынужден был бежать в Литву. Тверь на десять лет осталась без князя, и за это время возвысилась Москва. Так дьяконская лошадь погубила Тверь.

Две чумы

Дело уничтожения рода тверских князей, начатое татарами и московскими князьями, было с энтузиазмом продолжено чумой. В 1364-65 годах на Руси свирепствовала моровая язва, унесшая представителей многих княжеских родов: московского, ростовского, суздальского. Но больше других потери понесли именно тверские правители. За несколько месяцев умерли Семен Константинович, Всеволод, Андрей и Владимир Александровичи.

Другая волна чумы по Тверскому княжеству прокатилась через полвека. За один 1425 год здесь сменилось три поколения правителей: поочерёдно умерли князья Иван Михайлович, Александр Иванович и Юрий Александрович, дед, отец и сын соответственно.

«Меняю Тверское княжество на поместье в Литве»

Трусость — пожалуй, главное качество последних тверских князей, уже не Великих, уже почти не соперников Москвы — обычных удельных князей. За двести лет службы татарам князья растеряли былое «величие»: тверской князь Борис Александрович вслед за Рязанским и Пронским родственниками поступил на службу в Литву. А его сын, последний князь тверской Михаил, не имея сил или мужества бороться с Иваном III, предпочёл власть польского короля власти соотечественника. Оставив Тверь, он сбежал в Краков, где получил от короля Казимира имение Печихвосты и двор Лососиная — вместо крупного княжества с населением в восемьсот тысяч человек. Михаил был бездетен, и на нём прервался славный род тверских князей.

Купец-неудачник

То ли не от хорошей жизни, то ли в поисках торгового счастья, отправился один тверской купец в Индию. По пути его ограбили, чуть не убили, пытались обратить в другую веру. Торговля его в Индии не задалась: оказалось, что там всё очень дорого. И ни с чем отправился купец-неудачник за три моря назад. Но до Твери он так и не доехал: умер где-то под Смоленском.

И путешествие, и жизнь его канули бы в Лету, если бы не придумал незадачливый путешественник описать свои хождения за три моря. Звали его Афанасием Никитиным . И сейчас он, пожалуй, известнее всех тверских князей вместе взятых.

Тверской отроч монастырь

Отроч Успенский монастырь в Твери — практически ровесник Великого княжества Тверского. Он был основан отроком князя Ярослава Ярославича Григорием: отсюда и название, «отроч».

Согласно преданию Григорий однажды увидел на улицах Твери красавицу Ксению и влюбился в неё. Он посватался к родителям. Они приняли его сватовство. Счастливый жених хотел испросить у князя разрешение на женитьбу, но опоздал: у Григория появился могущественный соперник на руку красавицы. Им оказался сам Ярослав Ярославич.

Так Ксения стала княгиней, а Григорий постригся в монахи. Через четыре года он с благословления князя и его супруги основал монастырь.

В Успенском монастыре 20 лет жил Максим Грек . Здесь был убит Малютой Скуратовым Фёдор Колычёв. Настоятелем монастыря некоторое время служил Тихон Задонский.

После революции Тверской Отроч Успенский монастырь был разобран. Сохранился от него только Успенский собор.