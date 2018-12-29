Как Распутин лечил цесаревича Алексея от гемофилии

Цесаревич Алексей был долгожданным ребёнком. После рождения четырёх дочерей, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии (разница между ними была в два года) император с императрицей очень хотели сына, который бы стал наследником престола.

Особенно сильно переживала Анастасия Федоровна. Она так переживала, что у неё развился патологический мистицизм. Вокруг неё стали вертеться разного рода «советчики». Один из них, француз Филипп, смог убедить императрицу в том, что сможет обеспечить мужское потомство. У императрицы после его увещеваний на нервной почве даже появилась ложная беременность.

Только спустя несколько месяцев Александра Фёдоровна согласилась на медицинское обследование, которое показало, что императрица не беременна. Шарлатан же был разоблачен агентами царской полиции во Франции.

Помощь Серафима

Николай II , и императрица были людьми глубоко религиозными. О рождении наследника они горячо молились недавно канонизированному Серафиму Саровскому. Предложение о канонизации Саровского сделал сам император. В его семье Саровского старца почитали давно: по легенде, его инкогнито посещал Александр I, а 7-летняя дочь Александра II излечилась от тяжелой болезни при помощи мантии святого Серафима.

О роли императрицы в этом вопросе граф Витте говорил: «Говорят, что были уверены, что Саровский святой даст России после четырёх Великих Княжён наследника. Это сбылось и окончательно и безусловно укрепило веру Их Величеств в святость действительно чистого старца Серафима. В кабинете Его Величества появился большой портрет — образ святого Серафима».

По поводу того, почему мальчик был назван Алексеем существует две точки зрения. По одной, цесаревич был назван в честь московского митрополита Алексия, по другой — в честь царя Алексея Михайловича. Известно, что Николай II считал его одним из лучших русских государей. И было за что. Алексей Михайлович хоть и был назван «тишайшим», вёл целенаправленную и жесткую политику, присоединил Левобережную Украину и довел границы России до Тихого океана. На костюмированном балу 1903 года (за год до рождения сына) Николай II был в костюме Алексея Михайловича.

Гемофилия

Наследник престола, цесаревич Алексей родился 30 июля 1904 года. Однако рождение сына не принесло императорской семье успокоения. Через два месяца после появления на свет у цесаревича началось тяжелое кровотечение, которое долго не могли остановить. Тогда Александра Федоровна услышала страшное слово: гемофилия. При этом заболевании оболочка артерий так тонка, что любая травма может вызвать разрыв сосудов. До этого от последствий гемофилии умер трехлетний брат Александры Федоровны.

Гемофилия передается по наследству. Первым носителем гена была английская королева Виктория. От неё роковой ген унаследовали дети. Ее сын Леопольд умер из-за гемофилии в 30 лет, а две из ее пяти дочерей, Алиса и Беатриса, были носителями этого злосчастного гена.

Распутин

С гемофилией наследника престола была связано и близость ко двору Григория Распутина, которому удавалось быстро снимать её симптомы.

Фрейлина императрицы, Анна Вырубова писала об одном из самых тяжелых случаев кровотечения цесаревича Алексея, у которого кровь шла из носа: «Профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство — это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил Наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось».

Чаще всего Распутин даже не прикасался к наследнику, а начинал истово молиться, после чего кровотечение прекращалось. Однако иногда Распутин применял и природные средства. Анна Вырубова вспоминала, что во время одного из кровотечений «старец» достал из кармана ком древесной коры, разварил ее в кипятке и покрыл этой массой все лицо мальчика. Кровотечение прекратилось. В этом случае очевидно, что Распутин использовал свойства коры дуба останавливать кровотечение.

«Царевич жив, пока жив я», — говорил Распутин. Он оказался прав. Цесаревич Алексей пережил старца всего на полтора года.

У семи нянек

Из-за страшной болезни Алексея к нему с ранних лет были приставлены телохранители: два матроса с императорской яхты, боцман Деревенько и его помощник Климентий Нагорный.

В возрасте семи лет цесаревич Алексей начал учиться. Его занятиями руководила сама императрица, она же выбрала для любимого сына учителей. Законоучителем Алексей стал духовник императорской семьи протоиерей Александр Васильев , русский язык преподавал тайный советник П. В. Петров, арифметику — статский советник Э. П. Цытович, гувернером и преподавателем французского языка был преподавателем французского языка и гувернером — Пьер Жильяр , английский язык наследнику престола преподавали Ч. Гиббс, а также сама Александра Федоровна.

В классную комнату, где проходило обучение цесаревича, он любил брать своих питомцев — пса по кличке Джой и кота Котика.

Алексей с большой любовью относился к своим наставникам. Анна Вырубова вспоминала: «Наследник принимал горячее участие, если и у прислуги стрясется какое-нибудь горе. Помню случай с поваренком, которому почему-то отказали в должности. Алексей Николаевич как-то узнал об этом и приставал весь день к родителям, пока не приказали поваренка снова взять обратно. Он защищал и горой стоял за всех своих».

Характер

Цесаревич Алексей был очень активным мальчиком. Любил пошалить. Георгий Шавельский в своих мемуарах пишет: "Сидя за столом, мальчик часто бросал в генералов комками хлеба; взяв с блюдца на палец сливочного масла мазал им шею соседу, так было с великим князем Георгием Михайловичем. Однажды, за завтраком Наследник три раза мазал ему шею масло".

Шаловливость, однако, сочеталась в нем с хорошим знанием этикета. Он умел вести беседы с высокопоставленными людьми, но с не меньшим тактом общался и крестьянами, и с городскими служащими.

Для того, чтобы Алексей имел возможность видеть жизнь с разных сторон, его гувернер Пьер Жильяр часто устраивал со своим воспитанником автомобильные поездки по окрестности.

Главной же страстью цесаревича Алексея было все, что связано с военными действиями. Он часто разыгрывал сражения и маневры, причем делал все "по науке", объясняя окружающим все происходящее. Была у Алексея даже своя "рота", составленная из 25 местных гимназистов возраста цесаревича. Во время войны он любил ездить с отцом в ставку армии.

Гибель

С 8 марта 1917 года царская семья была под арестом в Царском Селе. 1 августа — сослана в Тобольск. Там царская семья находилась под арестом в доме губернатора.

Здесь, в ссылке, в тобольском доме, осуществилась давняя мечта Николая II — он сам занимался воспитанием сына, преподавал ему историю и другие науки. Уроки отца продолжились для Алексея и в екатеринбургском доме, куда царскую семью перевезли весной 1918 года.

Болезнь цесаревича следовала за ним и обострялась. В Тобольске он упал с лестницы и сильно ушибся, после чего долго не мог ходить. В Екатеринбурге его недуг обострился ещё больше.

Алексей перенял от родителей глубокую религиозность, у изголовья его кровати висели иконки на золотой цепочке (её после расстрела царской семьи украли охранники). Цесаревич всегда, даже когда не мог ходить, присутствовал на богослужениях, сидел в кресле.

До своего 14-летия цесаревич не дожил всего нескольких недель. В ночь на 17 июля 1918 г. он был убит вместе с родителями и сестрами в подвале Ипатьевского дома. В августе 2000 года состоялась канонизация святого страстотерпца Цесаревича Алексия.