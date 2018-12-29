С какой целью создавался СНГ

СНГ был создан как институт мирного распада СССР, дезинтеграции империи. И как мы видим, все сколько-нибудь серьёзные и амбициозные попытки превратить его в механизм новой интеграции нового имперского проекта или нового политического союза были обречены на провал.

В период с 2008 по 2014 год между конфликтами с Грузией и Украиной Россия, которая долгое время выступала основным интересантом функционирования СНГ, окончательно утратила к нему какой-то особый интерес.

Война с Грузией с её выходом из СНГ, обострение отношений с Западом, которые уже к нашему времени вернулись практически в формат новой «холодной войны», а значит и обострение их с союзниками Запада по СНГ, и в качестве завершающего аккорда украинский кризис 2014 года.

Всё это в совокупности с созданием иных более дееспособных и идейно спаянных объединений на постсоветском пространстве (со стороны прозападных государств — ГУАМ, со стороны пророссийских — ЕвразЭС), окончательно лишило СНГ прежних функций.

Да и если взглянуть на историю создания и фактические, а не декларативные задачи, стоявшие перед Содружеством, то станет понятно, что свою функцию он выполнил, а новую взять на себя не смог.

Мирный развод

Распад СССР и создание СНГ чисто юридически совпали по времени. 8 декабря в Беловежской пуще (резиденция Вискули) на территории Белоруссии президенты России (РСФСР) и Украины — Борис Ельцин Леонид Кравчук , председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич , констатировали распад Советского союза, а также подписали Соглашение о создании СНГ.

Вокруг идеи СНГ до событий декабря ходило множество слухов, её даже пытались представить как один из способов трансформации, а не распада СССР. В общественно-политических кругах циркулировали идеи о мягком варианте нового СССР, которым мог бы стать СНГ или какой-либо иной вариант Союза государств, возможно, в форме конфедерации. Но реальная политическая жизнь и планы руководителей трех государств, внесли свои коррективы в эти проекты.

Парадоксально, что эти проекты могли воплотиться в жизнь в полной мере, будь на то политическая воля руководителей России, Белоруссии и Украины, подписавших приговор Союзу. Значительная часть руководителей советских республик, как и их населения, совсем не стремились к политическому разводу с Москвой.

Но своим волюнтаристским и, во многом, незаконным решением руководители трёх (с учётом роли России и тех же Украины, Белоруссии) ключевых республик (из 15) решили прекратить существование Союза. Вместе с констатацией ликвидации СССР как субъекта международного права созданное СНГ было объявлено международной организацией, статус которой особо подчёркивал, что Содружество это не надгосударственное образование и не конфедерация.

Через несколько дней, 13 декабря лидеры других республик СССР, во многом, вынуждено заявили о желании присоединиться к Содружеству. Что и произошло на встрече в Алма-Ате 21 декабря 1991 года, на которой главы России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении подписали Алма-Атинскую декларацию и протокол о создании СНГ.

Решением трёх из пятнадцати республик СССР, советское государство прекратили своё существование.

Не для интеграции

С самого начала в СНГ не вступили три прибалтийские республики, избравшие одними из первых чёткий и однозначный путь на интеграцию в ЕС НАТО . С учётом того, что Россия в то время сама избрала схожий путь и долгое время его придерживалась, нет ничего удивительного, что многие члены СНГ со временем пошли по этому же пути, а сам СНГ как теоретический проект Содружества прозападных государств обесценилось.

Пока СНГ мог сыграть свою интеграционную роль, Россия сама шла на Запад, и могла стать для государств бывшего СССР лишь посредником по пути в Европу или в структуры НАТО.

Когда же Россия встала на иной путь, было уже поздно. Фактическое создание и оформление институтов СНГ как структур координации действий между частями некогда единого государственного организма завершилось к 1993-1994 году.

Характерно, что Верховный Совет России так до конца и не ратифицировал Беловежские соглашения. В совокупности, с сомнительными решениями 8 декабря 1991 года, столь же сомнительным разгоном Верховного Совета России, всё это создает немало юридических коллизий и поводов говорить о том, что с точки зрения закона, СССР все ещё существует.

Со временем СНГ оброс множеством сопутствующих институтов, на сегодня их около 70, по самым разным направлениям межгосударственного сотрудничества. Нельзя сказать, что СНГ и структуры при Содружестве не выполняют своих декларируемых функций.

Формальные функции

СНГ, созданный формально и фактически как способ сохранять мирные и конструктивные отношения между государствами бывшего СНГ, как средство мирного расхождения по своим дорогам, свою задачу, так или иначе, выполнил.

Несмотря на множество кровавых войн и конфликтов внутри стран Содружества между бывшими республиками долгое время, до 2008 года открытых конфликтов не наблюдалось. На СНГ внутри России очень многие, даже умеренно либеральные политики, возлагали надежды на то, что эта организация станет серьёзным проводником влияния Москвы на политику постсоветских государств и даже институтом новой интеграции стран бывшего СССР.

Даже ельцинская Россия всерьёз пыталась сохранить доминирующее влияние на территории бывшего СССР. И сначала СНГ при более дееспособных руководителях России могло стать основой для нового интеграционного проекта.

Но как мы видим, многие члены СНГ не захотели укрепления влияния Москвы, а по пути «на Запад» им не нужен был посредник.

Время было упущено, США и НАТО активно расширяли влияние на пространстве СНГ. Постсоветские государства окончательно встали на ноги, а неизбежный конфликт укрепляющейся России и союзников Запада, похоронил эти надежды.

На постсоветском пространстве, возникли иные, более тесные и дееспособные, политические и экономические, интеграционные проекты, такие Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, ЕвразЭС и другие.