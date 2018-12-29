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Почему Луна светится 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Лунное свечение — это иллюзия. Луна, в отличие от звезд и Солнца, не излучает свет, зато отражает чужой. Поверхность Луна, как гигантское зеркало, отражает солнечные лучи и поэтому кажется нам яркой.
Есть выражение "темная сторона Луны" или "обратная сторона Луны", но на самом деле, с Земли всегда видна одна и та же сторона: Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой совершает полный оборот вокруг нашей планеты. И это не означает, что ее "обратная" сторона не отражает свет.
Количество света зависит от расположения естественного спутника Земли. Во время первой четверти освещена лишь его половина, но дальше яркость значительно увеличивается. Полная Луна настолько яркая, что перекрывает собой другие объекты (астрономы даже не пытаются рассмотреть что-либо в телескоп). В полнолуние отражение крайне сильное, и спутник можно отыскать на небе даже в дневное время.
Существует также суперлуние, которое ярче обычного сияния Луны на 20%. Это происходит, когда полнолуние выпадет на момент ближайшей расположенности Луны к Земле.
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