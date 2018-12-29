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Кисэн: чем знамениты корейские гейши 

Anews 55 минут назад
Фото: Anews
Первые кисэн появились в X веке во времена Корё — так раньше называлось государство Корея. Предположительно, ими становились девушки-выходцы из низших сословий, ставшие рабами.
Девочек отдавали в кисэн в раннем возрасте, чтобы те успели пройти обширное обучение. Для будущей профессии их учили музыке, танцам, пению, а также этикету, искусству разговора и поэзии. Позже появились даже специальные школы кисэн — кёбаны.
Чаще всего кисэн становились девушки, которых продавали в дома кисэн в юном возрасте. Иногда это делали даже родители девочек, так как были слишком бедны, чтобы содержать ребенка. Кисэн часто становились дочери других кисэн.
Anews
И хотя официально кисэн принадлежали в низшему рангу, благодаря своему роду деятельности, где в их обязанности входило обслуживать и развлекать высокопоставленных чиновников, военачальников и послов других государств, они являлись одними из самых осведомленных людей своего времени.
Бывали и случаи, когда кисэн, сопровождавшие японских военнослужащих пытались убить своих клиентов из патриотических соображений, например, во время Семилетней войны, которая произошла в XVI веке. ​
Дома кисэн существуют в Корее и по сей день, но имеют мало общего с традиционной культурой кисэн.
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