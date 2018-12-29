Кисэн: чем знамениты корейские гейши

Первые кисэн появились в X веке во времена Корё — так раньше называлось государство Корея. Предположительно, ими становились девушки-выходцы из низших сословий, ставшие рабами.

Девочек отдавали в кисэн в раннем возрасте, чтобы те успели пройти обширное обучение. Для будущей профессии их учили музыке, танцам, пению, а также этикету, искусству разговора и поэзии. Позже появились даже специальные школы кисэн — кёбаны.

Чаще всего кисэн становились девушки, которых продавали в дома кисэн в юном возрасте. Иногда это делали даже родители девочек, так как были слишком бедны, чтобы содержать ребенка. Кисэн часто становились дочери других кисэн.

Anews

И хотя официально кисэн принадлежали в низшему рангу, благодаря своему роду деятельности, где в их обязанности входило обслуживать и развлекать высокопоставленных чиновников, военачальников и послов других государств, они являлись одними из самых осведомленных людей своего времени.

Бывали и случаи, когда кисэн, сопровождавшие японских военнослужащих пытались убить своих клиентов из патриотических соображений, например, во время Семилетней войны, которая произошла в XVI веке. ​

Дома кисэн существуют в Корее и по сей день, но имеют мало общего с традиционной культурой кисэн.