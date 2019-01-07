Как отдыхают пилоты и стюардессы во время полета

Каждая авиакомпания заботится не только о комфорте своих пассажиров, но и делает все возможное, чтобы весь экипаж чувствовал себя хорошо. Вот несколько основополагающих правил об отдыхе, которых неукоснительно придерживаются и пилоты, и стюардессы.

Время на отдых

У каждой из стюардесс во время полета есть до пяти часов на отдых. Отведенное время варьируется от длины перелета. Пока одна стюардесса отдыхает, остальные смотрят за порядком в салоне.

Например, в Boeing 787 есть даже целых пять спальных мест, которые располагаются под пассажирским салонам. Именно туда отправляются члены экипажа, которым пора немного передохнуть.

Пилоты и меню

Чтобы снизить риск пищевого отравления сразу у обоих пилотов, для них составляют разное меню. Все гениальное — просто!

Когда спят пилоты?

А спят они по очереди. И время на отдых также варьируется длиной перелета. Важно, чтобы пока один пилот отдыхал, второй не покидал кабину пилота и следил за движением самолета.

theflyingengineer.com

У пилотов также есть спальные места, но в отличие от стюардесс, в некоторых моделях самолета для них обустроено еще и мягкое комфортабельное кресло.